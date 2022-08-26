Ленинградский мост Челябинска засверкает в День города

Открытый после реконструкции Ленинградский мост Челябинска подсветили по случаю скорого празднования Дня города – в сентябре южноуральская столица отметит 286-й год рождения.

Ленинградский стал первым мостом в мегаполисе, который обзавелся праздничным освещением в связи с Днем города, - здесь смонтировано три десятка ярких конструкций.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, вчера, 25-го августа, на знаковом объекте успешно прошли тестовые испытания.

Также аналогичные работы окончены на мосту через реку Миасс по улице Красной. Завершается и монтаж световых конструкций на Кирова и Свердловском проспекте.

Полностью все испытания проведут в первых числах сентября. Первое включение состоится десятого сентября, когда Челябинск будет отмечать День города.