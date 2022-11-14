14.11.2022
«Мольбу о помощи» МФО оценили южноуральские судебные приставы
14.11.2022
В Златоусте маршрутка влетела в забор жилого дома
14.11.2022
Предупреждал родственника: экс-полицейский отправился в колонию
14.11.2022
Три человека погибли в ДТП в Сосновском районе
14.11.2022
Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться
14.11.2022
ММК провел выездную сессию российских разработчиков программных решений
Челябинск ждет поставку инклюзивного оборудования для нового сквера
Работы по созданию территории отдыха для людей с ОВЗ завершатся до конца года
14.11.2022
Дороги Челябинска расчищают и готовят к заморозкам
31.10.2022
Челябинск дополнительно закупил 24 новых остановочных павильона
31.10.2022
В Челябинске почти завершены компенсационные высадки этого года
31.10.2022
Дороги Челябинска снова будут посыпать солью
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022