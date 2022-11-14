Челябинск ждет поставку инклюзивного оборудования для нового сквера, который до конца 2022 года появится в Центральном районе, на пересечении улиц Труда и Володарского.

Напомним, это будет первое в столице Южного Урала общественное пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья. О том, как продвигается работа по созданию инклюзивного сквера, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 14 ноября, рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По его словам, к настоящему моменту полностью закончено исполнение контракта по освещению. В минувшие выходные здесь были смонтированы оставшиеся светильники.

«Практически завершился монтаж стандартных малых архитектурных форм по первому этапу (второй этап – в работе). В середине недели ожидаем поставку урн. И до конца недели этот контракт будет исполнен», - отметил Виктор Ереклинцев.

Что касается инклюзивного оборудования (это индивидуальный заказ), то поставка его первых единиц ожидается в начале третьей декады ноября (и сразу начнется монтаж).

Как рассказал Виктор Ереклинцев агентству «Урал-пресс-информ», работы по созданию сквера планируется закончить до конца года. Весной 2023-го останется лишь доделать тактильную тропу и установить одну карусель.

Как ранее поясняли архитекторы, тактильная тропа в сквере на Труда-Володарского будет представлять собой специально оборудованную дорожку из натуральных материалов (гальки, щебня, гранита, дерева) для ходьбы босиком. Сочетание различных фактур будет способствовать стимуляции поверхности стоп при прогулке по этой необычной тропе.

Над проектом сквера работал (на базе челябинского Дома архитектора) Центр развития городской среды. Идею создания первого в городе инклюзивного сквера поддержали мэр Челябинска Наталья Котова и глава Центрального района Виктор Ереклинцев, средства на реализацию направил губернатор Алексей Текслер.