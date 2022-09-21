Качель-гнездо, сенсорный сад и зона пикника: каким будет инклюзивный сквер в Челябинске

Будущий инклюзивный сквер для челябинцев с ограниченными возможностями здоровья, который создают на пересечении улиц Труда и Володарского в Центральном районе, обзаведется качелью-гнездом.

Конструкция, наиболее удобная для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, будет установлена на детской площадке в центре общественного пространства. Также юных гостей там будут ждать карусель и батут, куда смогут заезжать инвалидные коляски. Появится в детской зоне общественного пространства и развивающий сенсорный лабиринт.

Кроме того, сквер обзаведется двумя видами песочниц, одна из которых будет обычной, с игровыми элементами и экскаватором, вторая – приподнятой. Интересно, что одна из песочниц будет скрывать скелет динозавра, который будет интересно откапывать детям.

Также на детской площадке предусмотрели навес с меловой доской, где родителям будет удобно наблюдать за своими чадами (здесь же мамы и папы смогут укрыться от солнца и непогоды).

Подробностями о наполнении инклюзивного сквера поделилась команда Центра развития городской среды Челябинска.

Специалисты отметили, что участок, где формируется общественное пространство, - транзитный, расположен по соседству с жилыми дворами, поэтому при проектировании архитекторы следовали принципу универсального дизайна: сквер должен быть доступным для всех, вне зависимости от возраста и особенностей здоровья.

«При проектировании сохранены все транзитные дорожки. Также продуманы будущие трассировки дорожек, чтобы можно было связать сквер с будущим благоустройством двора жилого дома. Покрытия на дорожках и площадках выполнены разными материалами, которые отличаются тактильно, по звуку и цвету, чтобы слабовидящие могли определить начало другой зоны», - подчеркнули в Центре развития городской среды.

Также специалисты отметили, что проект тщательно прорабатывался с родителями особенных детей, представителями общественных организаций и экспертами.

Рядом с детской площадкой инклюзивного сквера сформирована зона пикника, где будет стоять несколько больших столов под навесом и несколько маленьких - для небольших компаний. У больших столов увеличен вынос боковой части, чтобы к ним удобно было подъехать на коляске.

Здесь можно также проводить мероприятия - между двумя группами столов сохранили пространство для импровизированной сцены.

Ближе к жилому дому по улице Володарского появится зона тихого отдыха с удобными скамейками. В центре зоны высадят ель, которую можно будет украшать к новогодним праздникам. Рядом со скамейками предусмотрели тактильные игровые элементы, чтобы можно было занять детей, пока родители отдыхают.

В западной части сквера расположилась спортивная площадка, зона настольных игр и сенсорный сад с тактильной тропой.

«Сенсорный сад - это пространство, стимулирующие органы чувств и позитивно влияющее на состояние человека благодаря растениям и природным материалам, расположенным в нем. Тактильная тропа - специально оборудованная дорожка из натуральных материалов (галька, щебень, гранит, дерево) для ходьбы босиком. Благодаря сочетанию различных фактур, хождение по такой тропе стимулирует поверхность стоп», - пояснили в Центре развития городской среды Челябинска.

В зоне тихих игр, помимо шахматных столов, установят тактильный куб - отдельный интерактивный элемент для слабовидящих и слепых людей.

Для спортивной площадки предусмотрен специальный многофункциональный спортивный комплекс, который специалисты выбирали совместно с экспертами, и несколько спортивных снарядов для людей третьего возраста: велотренажер и беговая дорожка.

Ближе к пересечению Труда и Володарского проектировщики предусмотрели установку общественного туалета.

В сквере высадят много новых деревьев, кустарников, в том числе липы и яблони. Существующие деревья будут сохранены. Также появятся освещение и видеонаблюдение.

Идею создания первого в городе инклюзивного сквера поддержала мэр Челябинска Наталья Котова и глава Центрального района Виктор Ереклинцев, средства на реализацию выделил губернатор Алексей Текслер.

Разрабатывал проект благоустройства общественного пространства Центр развития городской среды.

Напомним, малые архитектурные формы в инклюзивном сквере Челябинска установят за три миллиона 706 тысяч рублей.