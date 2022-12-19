Челябинская «Единая Россия» провела открытую лекцию по «Зеленой экономике» для молодежи

Открытую лекцию по экологическому просвещению для студентов ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУМК и Совета молодежи компании «Мечел» организовали представители Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». Она была посвящена теме «Человек и государство: приоритеты устойчивого развития» и состоялась в рамках партийного проекта «Зеленая экономика».

Спикерами выступили региональный координатор партийного проекта "Зелёная экономика", депутат Законодательного Собрания Челябинской области Денис Сазонтов и член Общественного совета партийного проекта "Зелёная экономика", кандидат экономических наук и доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Дмитрий Двинин.

Они рассказали о принципах «Зеленой экономики», адаптации к изменениям климата, социальной ответственности бизнеса на примере экологических мероприятий Группы компаний "Мечел".

«Сегодня тема экологии не только в Челябинской области, но и в целом в России приобретает стратегическую направленность, все больше экспертов утверждают, что развитие страны невозможно без решения экологических проблем. Решение последних зависит не только от чиновников, депутатов и предпринимателей, но и от каждого из нас, а современное экологическое просвещение должно начинаться с детского сада», - считает Денис Сазонтов.

«Главный посыл сегодняшней встречи - экологическое будущее должно начинаться с нас. Каждый человек должен бережно относиться к природным ресурсам, в том числе к водным ресурсам, которых, с одной стороны, достаточно много в Челябинской области, а, с другой стороны, они имеют свойство истощаться. Мы должны это понимать и беречь их, - сказал Денис Сазонтов. - Сейчас в регионе активно формируется современная система обращения с отходами, в частности, раздельный сбор мусора. Но чтобы это работало, каждый человек должен организовать раздельный сбор у себя дома, отдельно собрать пластик, бумагу, стекло, и в последствии в отдельный контейнер это поместить».

Подводя итоги реализации «Зеленой экономики» в этом году, региональный координатор проекта отметил большую работу, которая проведена в рамках модернизации системы ЖКХ. Это один из аспектов «Зеленой экономики», потому что все утечки, которые происходят из старых сетей, через сточные воды уходят в наши водоемы и негативно влияют на экологическую ситуацию. Также большая работа была проделана по темам раздельного сбора мусора и рекультивации свалок, в 2023 году партия продолжит контролировать реализацию этих направлений.