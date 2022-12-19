19.12.2022
На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус
19.12.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран
19.12.2022
По случаю юбилея предприятия 265 сотрудников ГРЦ Макеева получили награды
19.12.2022
Рысь вместо дельфина: златоустовская «Уралочка» ищет имя новому символу команды
19.12.2022
Котова обратилась за помощью к главному полицейскому Челябинска
19.12.2022
Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.
Челябинская «Единая Россия» провела открытую лекцию по «Зеленой экономике» для молодежи
19.12.2022
«Единая Россия» Челябинской области готовит новогодний гуманитарный конвой
19.12.2022
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО бесплатной полевой почтой
15.12.2022
31 модельная библиотека открыта в Челябинской области в 2022 году
14.12.2022
«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022