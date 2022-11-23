Челябинская команда готовится к суперфиналу конкурса школьных столовых в Москве

Победой закончились два дня испытаний у сборной из Челябинска, выступавшей на федеральном конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2022» в Уфе. В команде - сотрудники Образовательного центра №2 и «Уральского комбината питания», победившие в региональном этапе. Они уже отправились на суперфинал в Москву.

Выступают южноуральцы в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника-2022». Они представили жюри тематический стол «Здоровый Урал – здоровое питание» и творческую презентацию, в которой обосновывается выбор конкурсных блюд. Представители команды рассказали о традициях и обычаях разных народов региона, в том числе и гастрономических.

Финальными состязаниями стали: блицтурнир «Три вопроса от родителей», квест-практикум «Безопасный пищеблок» и выставка тематических столов «Школьное питание 3.0»

Теперь челябинской команде предстоит новое испытание – суперфинал, который состоится в Москве 24 ноября, итоговое награждение пройдет на площадке Общественной палаты Российской Федерации.