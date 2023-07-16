Челябинская область чествует славных металлургов – сегодня, 16 июля, регион вместе со всей страной отмечает особенный праздник: День металлурга, который для индустриального Южного Урала является особенной датой.

В Челябинской области этот день празднуют работники целого ряда металлургических и горных предприятий, многие из которых являются градообразующими. Поэтому гуляния на День металлурга всегда яркие и масштабные, с известными артистами и фейерверками, отмечают в пресс-службе областного правительства.

«Низкий поклон ветеранам отрасли, благодаря которым наша область обладает мощным индустриальным потенциалом. Большое спасибо нынешним горнякам и металлургам – на них сейчас лежит особая ответственность. Металлургия сделала Южный Урал «опорным краем державы». И я уверен, что, как и прежде, он не подведет страну и армию. Вместе мы преодолеем все испытания и станем еще сильней», – отметил в своем поздравлении ко Дню металлурга губернатор Челябинской области Алексей Текслер и пожелал отрасли стабильности и развития, а работникам и всем южноуральцам новых успехов, крепкого здоровья, добра, благополучия и счастья.

Одним из первых отмечать двойной праздник – День металлурга и День города – начал Магнитогорск. В пятницу, 14 июля, здесь принимали высоких гостей – полномочного представителя президента РФ Владимира Якушева и главу региона Алексея Текслера. Полпред и губернатор побывали на Магнитогорском металлургическом комбинате, где председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников ознакомил их с ходом строительства новой коксовой батареи №12. В этот день в Магнитке открыли вторую очередь городского курорта «Притяжение», состоялись торжества и концертная программа в Арене «Металлург». Праздничный вечер завершили дискотека с диджей-сетом и выступлением танцоров фристайла, традиционное зажжение «Золотых костров Магнитки» и красочный фейерверк.

Марафон праздничных событий в Магнитогорске продолжился в парке у Вечного огня и на городском курорте «Притяжение». На первой площадке работали интерактивные площадки спортивной направленности, творческие мастерские по созданию изделий в различных художественных техниках, прошел праздничный концерт «Город, пой с нами!», в котором приняли участие творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников и солистов Магнитогорского концертного объединения. На территории «Притяжения» гостей ждали соревнования, анимационная программа, авиашоу, мастер-классы и показательные выступления. Вечером прошел праздничный концерт и новое шоу светомузыкального фонтана, которое стало красивым и незабываемым финалом гуляний.

В Челябинске расположено сразу несколько металлургических гигантов, и каждый приготовил праздничную программу. В субботу, 15 июля, на стадионе СК «Металлург» состоялся концерт для работников Челябинского металлургического комбината, в финале которого выступил известный автор-исполнитель Денис Майданов. Завершился праздник фейерверком.

А на стадионе «Восход» 15 июля поздравляли работников Челябинского трубопрокатного завода и ветеранов, подвели итоги конкурса «Трудовая династия», после чего состоялся праздничный концерт с участием певицы Ёлки. А в 22 часа 30 минут в небе над озером Смолино прогремел салют.

В Сатке праздничная программа стартовала 13 июля. Основным событием дня стала церемония чествования ветеранов и работников Саткинской производственной площадки Группы Магнезит, удостоенных ведомственных, региональных, муниципальных и корпоративных наград. В пятницу, 14 июля, в ДК «Магнезит» прошла большая музыкальная программа, организованная в рамках мероприятий, посвященных 100-летию народного артиста РСФСР Александра Розума: днем – концерт для детей, а вечером перед зрителями выступил Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова и народный артист России Юрий Розум (фортепиано).

В воскресенье, 16 июля, в СК «Олимп» состоится турнир по мини-футболу среди взрослых любительских команд Челябинской области. А вечером на площади ДК «Магнезит» пройдет концерт с участием народного артиста России, маэстро саксофона Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и приглашенной солистки Фантине Притулы.

В Аше, которая в текущем году отмечает 125-летие со дня основания, День города и День металлурга отмечают три дня. В программу празднования вошли традиционные торжественные мероприятия с награждением лучших работников ПАО «Ашинский металлургический завод» и других сфер города, которые состоялись вечером 14 июля. В субботу гуляния открыло шествие участников XXVI Фестиваля национальных культур «Дружба». Весь день работали выставки «Дружный двор» и «Город мастеров», а вечером на центральной площади города стартовала концертная программа, которая традиционно закончилась праздничным салютом.

В Кыштыме и Карабаше, где работают предприятия РМК, поздравить металлургов приехали поп-звезды. Вчера, 15 июля, в Кыштыме, на площади ДК Металлургов, выступила Глюк'oZa. Также в праздничный вечер был запланирован фейерверк. А в Карабаше хедлайнером стала Анна Плетнева, солистка группы «Винтаж», на разогреве у которой находились местные группы и коллективы.

В Верхнеуральском районе День металлурга отмечают работники предприятия «Титан», которому в этом году исполняется 20 лет. В селе Степном, где расположено предприятие, 15 июля состоялось традиционное чествование металлургов, а также развлекательная шоу-программа.

В Увельском районе День металлурга – профессиональный праздник для акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление». Это старейшее предприятие в районе, которое с 1926 года поставляет необходимое сырье предприятиям металлургической отрасли (огнеупорные, формовочные и керамические глины, формовочные пески). В минувшую пятницу в поселке Увельском на торжественном мероприятии в РДК «Горняк» прозвучали поздравления с Днем металлурга в адрес сотрудников и ветеранов предприятия, лучшие из них были отмечены наградами. Также состоялось открытие мемориальной доски в честь почетного гражданина Увельского района, фронтовика и ветерана ЧРУ Степана Федоровича Серого, который трудился на этом предприятии с 1946 по 1984 годы машинистом роторного экскаватора и был отмечен многими наградами.