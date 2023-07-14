Виктор Рашников познакомил Владимира Якушева и Алексея Текслера с ходом строительства коксовой батареи

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) реализует масштабный проект комплексной реконструкции коксохимического производства.

С ходом строительства новой коксовой батареи №12 председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников познакомил полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который отметил, что вопросы развития Магнитогорска и комбината имеют приоритетное значение для всего региона.

«Здесь, в Магнитке, формируется значительная доля валового регионального продукта, областного и консолидированного бюджетов области. Важно, что в очень непростой для нашей страны период коллектив Магнитогорского металлургического комбината достойно отвечает на новые вызовы. На комбинате продолжается масштабная модернизация производства, вкладываются значительные средства в развитие, в экологию. Проекты комбината формируют новый облик города - экологически чистого города», - подчеркнул Алексей Текслер.

Он отметил, что в Магнитогорске живет свыше 410 тысяч человек, здесь ведется активное жилищное, социальное и дорожное строительство, реализуются масштабные инвестиционные проекты не только в металлургии, но и в социальной сфере, и комбинат очень активно в этом участвует.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в настоящий момент ведется технологическая наладка первого блока батареи. Практически завершено строительство установки сухого тушения кокса. Уже этой осенью будет запущен еще один блок, на котором полностью завершены огнеупорная кладка и монтаж оборудования, а сейчас продолжается процесс разогрева. Оба этих блока составят первую очередь реализации проекта, в рамках которой в 2023 году войдут в строй угольная башня, установка сухого тушения кокса, блок углеподготовки, объекты коксосортировки, установка десульфурации и денитрификации, склад жидкого аммиака, воздухокомпрессорная и противопожарная насосная станции, объекты инженерного обеспечения.

На втором этапе будут возведены еще два блока коксовой батареи на 50 печей каждый с угольной башней и технологическими установками. Помимо этого, будет введен в строй котел-утилизатор и два турбогенератора за установкой сухого тушения кокса суммарной мощностью 40 МВт, что позволит обеспечить собственные потребности комплекса коксовой батареи в электроэнергии. Пуск второй очереди намечен на 2024 год. Производительность новой коксовой батареи составит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, что покрывает практически половину потребности ММК в коксе. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 80 миллиардов рублей.

Как отметил Виктор Рашников, реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта имеет большое природоохранное значение для ММК и всего Магнитогорска. С пуском коксовой батареи №12 и запланированной реконструкцией коксовых батарей № 7-8 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей. Модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год, а также безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Важную роль сыграет новая батарея и для решения задач декарбонизации производства, поскольку позволит уменьшить выбросы СО2 на 2,2 млн тонн в год.

Строительство комплекса коксовой батареи №12 является частью комплексной реконструкции коксохимического производства ММК. В настоящее время близится к завершению модернизация цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также ведутся пусконаладочные работы на новой биохимической установке. Модернизация коксохимического производства Магнитки приведет к кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнению экологических задач в рамках федерального проекта «Чистый воздух».