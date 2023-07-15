Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города

В славном Магнитогорске (Челябинская область) в пятницу, 14 июля, состоялось празднование Дня рождения города и Дня металлурга.

В торжественных мероприятиях по случаю двух важных дат приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, поздравившие горожан со сцены Арены «Металлург».

«Магнитка всегда шла в авангарде промышленности на всех этапах развития страны, - отметил в приветственном слове Владимир Якушев. - Сегодня, несмотря на вызовы, вы продолжаете техническое перевооружение, создаете мощнейшее и современное металлургическое производство. Но главное, чем богата Магнитка, - ее трудовой коллектив. Сплоченный, надежный и профессиональный. Желаю дальнейшего развития предприятию и лично каждому из вас счастья, благополучия и успехов».

Указом Президента РФ за большой личный вклад в области металлургии и многолетний добросовестный труд госнаградами России удостоены работники ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и обществ Группы.

Владимир Якушев вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» четырем представителям предприятия. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено машинисту крана листопрокатного цеха №5 Владимиру Чикунову.

Также Владимир Якушев вручил награды Уральского федерального округа. Благодарность коллективу ПАО ММК принял Виктор Рашников. Кроме того, благодарностями полпреда, медалями «Трудовая доблесть» и званиями «Почетный металлург» были отмечены еще пять представителей комбината.

«Дорогие магнитогорцы, от всей души поздравляю Вас с Днем металлурга, с Днем города. Магнитогорский комбинат - это наша гордость и гордость всей страны, флагман металлургии. Это происходит, потому что здесь, в Магнитогорске, живут и работают замечательные, трудолюбивые и профессиональные люди, - подчеркнул Алексей Текслер. - Сегодня комбинат решает самые сложные задачи, активно модернизируется. Набранные темпы впечатляют. Благодарю руководство предприятия и весь коллектив за этот самоотверженный труд на благо нашей Родины. Сейчас рубежное время, и Магнитка вносит значительный вклад в нашу общую победу».

Десять представителей комбината были отмечены региональными наградами Челябинской области. Алексей Текслер вручил медали «За заслуги перед Челябинской областью», благодарности и почетные грамоты губернатора.

«День металлурга давно стал городским праздником, потому что все жители города живут с традициями черной металлургии, - сказал Виктор Рашников. - Несмотря на то, что сегодня происходят перемены и есть проблемы, вы не изменили своего отношения к труду. Благодаря вам мы сегодня делаем не только промышленные, но и социальные проекты».

Также Виктор Рашников поблагодарил полпреда и губернатора внимание и уважение к городу.

«Спасибо за вашу помощь. Это и инвестиции в дороги, реконструкция аэропорта, закончено проектирование многофункционального центра. А со следующего года мы приступаем к строительству бассейна и нового терминала аэропорта», - отметил Виктор Рашников.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, после официальной части на Арене «Металлург» прошло театрализованное представление «От станицы до столицы», посвященное 280-летию станицы Магнитной. После жителей и гостей города порадовал музыкальным спектаклем «Горячие сердца» Магнитогорский театр оперы и балета.

Завершились мероприятия Дня металлурга в Магнитогорске праздничным салютом.

Отметим, в 2023 году этот праздник, отмечаемый в России в третье воскресенье июля, приходится на 16 июля.