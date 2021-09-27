Челябинская область – оплот добровольцев

Челябинская область ставит перед собой новые амбициозные задачи по улучшению качества жизни участников боевых действий на Донбассе, многие из которых на войне лишились здоровья. Сегодня на Южном Урале начали серьезно решать вопрос с организацией медицинской реабилитации добровольцев внутри региона.

Поделиться практическим опытом оказания помощи пострадавшим в ходе вооруженного конфликта с украинскими войсками на территории ДНР и ЛНР в Челябинск прибыли президент московской региональной общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «Русичи-Центр» Сергей Филонов и представитель Донецкой Народной Республики Дарья Федько - учредитель реабилитационного центра в Амвросиевке и руководитель центра медиапроектов «Звезда» (ДНР).

Столицу Южного Урала с важной миссией гости посетили на прошлой неделе по приглашению участника боевых действий на Донбассе Филиппа Венедиктова, активно занимающегося в Челябинске и регионе военно-патриотической и общественной деятельностью.

Как рассказал защитник Новороссии агентству «Урал-пресс-информ», Сергей Филонов пообещал дальнейшее содействие в решении организационных вопросов по данной теме – возглавляемая им организация, «Русичи-Центр», занимается реабилитацией бойцов, получивших ранения в конфликте на Донбассе, с 2014-го года: опыта у «русичей» предостаточно.

Филипп Венедиктов считает, что здоровье живущих на Урале добровольцев, которые пострадали при защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, можно и нужно восстанавливать по месту жительства.

«Дело в том, что транспортировка раненых зачастую осложнена тем, что, будучи инвалидами первой или второй группы, они должны ехать к месту прохождения реабилитации с сопровождающим, причем проезд оплачивать должны сами пациенты. Это дорогое удовольствие, его далеко не каждый из ребят может себе позволить. Поэтому мы решили, что стоит попробовать выстроить отношения с нашими санаториями – на Урале множество замечательных здравниц, где раненые смогут проходить реабилитацию на таком же достойном уровне, как в санаториях на юге страны: в Сочи, Анапе. В этом мы видим сплошные плюсы: транспортировка добровольцев до уральских здравниц будет и проще, и намного дешевле», - подчеркнул Филипп Венедиктов.

Общественник отметил, что лично у него опыта в данной теме недостаточно. Поэтому он стремится привлечь к решению вопроса реабилитации участников конфликта на Донбассе в санаториях, расположенных поблизости от места их проживания, как можно больше неравнодушных людей, готовых включиться в работу.

«Слава богу, у меня это получается. Челябинская область богата такими людьми. Так, мне постоянно помогает руководитель общественного фонда инвалидов войны Булат Ахметгаянов, который в ближайшее время станет директором санатория «Русь», где, я надеюсь, наши ребята также смогут получать реабилитацию. Совместно с ним и делегацией из Москвы-ДНР мы посетили челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн. Здесь у нас состоялась встреча с его начальником Татьяной Василенко, которая является врачом высшей категории, заслуженным врачом Российской Федерации. Договорились с Татьяной Михайловной о лечении и реабилитации добровольцев, имеющих заболевания, на которых специализируется данное медицинское учреждение. К слову, лично мне начальник госпиталя уже помогала – с лечением ранения в голову, полученного на Донбассе», - рассказал Филипп Венедиктов.

По его словам, на Урале (Южном и Среднем) в прохождении реабилитации после полученных ранений нуждается, как минимум, несколько десятков человек.

Филипп Венедиктов выразил уверенность, что данный вопрос будет решен положительно – так, например, свою заинтересованность проявила депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член бюро совета политической партии «Справедливая Россия» в регионе Ольга Мухометьярова.

«В дальнейшем, надеюсь, Ольга Ивановна окажет поддержку в вопросе реабилитации раненых – налаживании контактов с санаториями Южного Урала. Думаю, в стороне не останутся также и областной совет ветеранов, и правительство региона», - отметил Филипп Венедиктов.

По словам активиста-общественника, реальной помощи и искренней поддержки всегда можно ждать от представителя челябинской епархии – настоятеля храма Александра Невского отца Бориса Кривоногова, руководителя челябинского регионального отделения «Царьграда» Евгения Дорохова, который и добровольца Александра Фесенко (позывной «Ромашка») выручал, и с проведением акции «Земля доблести» очень помог.

«Считаю, что главная цель, которой обязательно нужно достичь, является консолидация сил всех патриотически настроенных южноуральцев, аккумулирование их энергии для достижения максимальных результатов в благородном деле служения Отечеству, увековечивания памяти героев, в правильном воспитании подрастающего поколения – будущих защитников Родины. И это, думаю, получается. На нашу работу уже обращают внимание региональное правительство, областной военкомат, полиция, Росгвардия, учебные заведения – меня приглашают заниматься с курсантами, я охотно соглашаюсь: каким должен быть патриот, настоящий мужчина, ребятам лучше узнавать не из книг, а общаясь с человеком, имеющим реальный боевой опыт и понимание жизни. На мой взгляд, вообще очень важно, когда человек может опереться на опыт старших товарищей, как я сам опираюсь на опыт и знания ветеранов Афганистана, чеченских войн (таких, как Павел Камнев, Булат Ахметгаянов, Василий Катанэ); мудрых наставников – Бориса Кривоногова, настоятеля Свято-Троицкого храма отца Игоря Шестакова, руководителя челябинского областного отделения Всероссийского движения «Сорок сороков» Бориса Ваганова, заместителя председателя городского Совета ветеранов Владимира Мурзина… Считаю, что обязательно нужно прислушиваться к советам более опытных, мудрых товарищей, благодаря героизму которых мы, участники войны на Донбассе, на их подвигах выросшие, стали теми, кем стали», - подчеркнул Филипп Венедиктов.

По его словам, Челябинску сегодня есть чем гордиться. Столица Южного Урала стала первым (и пока единственным) городом в России, где установили стелу в память о погибших добровольцах Донбасса.

«На прошлой неделе – кстати, совместно с Сергеем Филоновым и Дарьей Федько - открывали в Троицком районе, в средней школе поселка Кварцитный, «Парту героя» Виталия Беляева, который являлся выпускником данного учебного заведения и погиб в Сирии в 2017-м году. Жизнь молодого разведчика оборвалась 22-го сентября – память 24-летнего Виталия была увековечена в его родном городе именно в эту трагическую дату. Его маме, Светлане Ивановне, был вручен орденский знак «Честь и Слава» (посмертная награда сына). «Русичи-центр» принял решение подарить матери героя путевку в санаторий Краснодарского края, чтобы она смогла оздоровиться и набраться сил, - рассказал Филипп Венедиктов. - Спасибо всем, кто чтит память наших ребят. Своим служением Отечеству они заслужили наивысших почестей. Я горд, что Челябинская область так серьезно относится к памяти своих сыновей» (на открытии «Парты героя» присутствовали глава Троицкого района, военный комиссар Троицкого и Октябрьского районов, председатели Совета ветеранов и Собрания депутатов Троицкого района, командование и личный состав погранзаставы, члены семей погибших на Северном Кавказе – представители общественной организации «Перевал» - прим.).

В Челябинской области не только помогают уцелевшим на полях сражений добровольцам и отдают дань уважения памяти погибших на войне.

Сами добровольцы также не остаются в стороне от проблем в регионе, приходят на помощь нуждающимся (занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в акции «Корзина доброты» фонда продовольствия «Русь», привлекая к бескорыстному труду и курсантов челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий), стараются сделать ярче, вкусней и веселей жизнь детей-сирот...

Филипп Венедиктов стал уже по-настоящему своим человеком в копейском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей: здесь его всегда ждут, здесь всегда ему рады (к юным копейчанам, его стараниями, и фокусник приезжал, кстати, тоже из добровольцев, и на экскурсии дети не раз ездили, и на лошадках катались, а двум воспитанницам центра и вовсе посчастливилось побывать в самом Санкт-Петербурге, да не просто так, а с важной и почетной миссией – в составе делегации девочки доставили в северную столицу России «землю доблести» с мест госпитальных захоронений Южного Урала).

«Большой отклик нашел я в лице нашего губернатора Алексея Текслера, областного правительства, депутатов, главного управления молодежной политики и министерства социальных отношений региона, молодежного ресурсного центра, которому безгранично благодарен за поддержку в работе с подрастающим поколением. Огромное спасибо за поддержку моих инициатив хочу сказать председателю комитета Законодательного собрания Челябинской области по регламенту и депутатской этике Василию Швецову», - отметил Филипп Венедиктов.

К слову, указом президента РООИ «Русичи-центр» Сергея Филонова, которому участник боевых действий на Донбассе немало рассказывал о ситуации в регионе, Василий Швецов за оказание поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, помощь добровольцам Донбасса и преданность Отечеству был награжден в Челябинске медалью «За милосердие и благотворительность».

Кроме того, Сергей Филонов наградил аналогичной медалью – «За милосердие и благотворительность» - Евгения Дорохова.

Настоятелю храма Александра Невского отцу Борису Кривоногову и руководителю движения «Сорок сороков» Борису Ваганову вручил медали святого Спиридона Тримифунтского «За веру и милосердие».

Наградил Сергей Филонов от организации «Русичи-центр» и добровольцев Донбасса. Ордена и медали мужественным челябинцам были вручены в стенах храма Александра Невского в День воинской славы России, 21-го сентября: в этот день, в далеком 1380-м году, русские воины во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу в Куликовской битве.