Челябинская область – оплот добровольцев

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама Реклама
Челябинск
Магнитогорск
Миасс
Златоуст
Южноуральск
Трехгорный
Копейск
Коркино
Карталы
Чебаркуль
Троицк
Еманжелинск
Карабаш
Снежинск
Пласт
Сатка
Озерск
Верхний Уфалей
Касли
Усть-Катав
Кыштым

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сегодня, 26-го сентября, опубликовал хорошую новость: еще один заболевший кос
26.09.2021

Харитон, выздоравливай! В челябинском зоопарке борются за жизнь гималайского медведя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Уралочка. История побед» - так называется новая книга об одной из самых титулованных и знамениты
24.09.2021

Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 сентября, суд Центрального района Челябинска признал, что при обыске у замминистра Бе
24.09.2021

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском зоопарке трагедия: вчера, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан
24.09.2021

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова положительно оценила благоустройство сквера в поселке Чурилово, к
24.09.2021

Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2021

Прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения Виктору Чернобровину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

Рядом с Челябинском в предстоящие выходные высадят двадцать тысяч молодых сосен
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

Челябинское архитектурное бюро признано победителем всероссийского конкурса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

В центре Челябинска начали сносить опасные деревья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.09.2021

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Добровольцы Донбасса
Русичи-центр
реабилитация раненых
Общество
27.09.2021 08:39

Челябинская область – оплот добровольцев

Челябинская область ставит перед собой новые амбициозные задачи по улучшению качества жизни участников боевых действий на Донбассе, многие из которых на войне лишились здоровья. Сегодня на Южном Урале начали серьезно решать вопрос с организацией медицинской реабилитации добровольцев внутри региона.

Поделиться практическим опытом оказания помощи пострадавшим в ходе вооруженного конфликта с украинскими войсками на территории ДНР и ЛНР в Челябинск прибыли президент московской региональной общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «Русичи-Центр» Сергей Филонов и представитель Донецкой Народной Республики Дарья Федько - учредитель реабилитационного центра в Амвросиевке и руководитель центра медиапроектов «Звезда» (ДНР).

Столицу Южного Урала с важной миссией гости посетили на прошлой неделе по приглашению участника боевых действий на Донбассе Филиппа Венедиктова, активно занимающегося в Челябинске и регионе военно-патриотической и общественной деятельностью.

В челябинской областной библиотеке для молодежи

Как рассказал защитник Новороссии агентству «Урал-пресс-информ», Сергей Филонов пообещал дальнейшее содействие в решении организационных вопросов по данной теме – возглавляемая им организация, «Русичи-Центр», занимается реабилитацией бойцов, получивших ранения в конфликте на Донбассе, с 2014-го года: опыта у «русичей» предостаточно.

Филипп Венедиктов считает, что здоровье живущих на Урале добровольцев, которые пострадали при защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, можно и нужно восстанавливать по месту жительства.

Встреча с Татьяной Василенко

«Дело в том, что транспортировка раненых зачастую осложнена тем, что, будучи инвалидами первой или второй группы, они должны ехать к месту прохождения реабилитации с сопровождающим, причем проезд оплачивать должны сами пациенты. Это дорогое удовольствие, его далеко не каждый из ребят может себе позволить. Поэтому мы решили, что стоит попробовать выстроить отношения с нашими санаториями – на Урале множество замечательных здравниц, где раненые смогут проходить реабилитацию на таком же достойном уровне, как в санаториях на юге страны: в Сочи, Анапе. В этом мы видим сплошные плюсы: транспортировка добровольцев до уральских здравниц будет и проще, и намного дешевле», - подчеркнул Филипп Венедиктов.

Общественник отметил, что лично у него опыта в данной теме недостаточно. Поэтому он стремится привлечь к решению вопроса реабилитации участников конфликта на Донбассе в санаториях, расположенных поблизости от места их проживания, как можно больше неравнодушных людей, готовых включиться в работу.

«Слава богу, у меня это получается. Челябинская область богата такими людьми. Так, мне постоянно помогает руководитель общественного фонда инвалидов войны Булат Ахметгаянов, который в ближайшее время станет директором санатория «Русь», где, я надеюсь, наши ребята также смогут получать реабилитацию. Совместно с ним и делегацией из Москвы-ДНР мы посетили челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн. Здесь у нас состоялась встреча с его начальником Татьяной Василенко, которая является врачом высшей категории, заслуженным врачом Российской Федерации. Договорились с Татьяной Михайловной о лечении и реабилитации добровольцев, имеющих заболевания, на которых специализируется данное медицинское учреждение.  К слову, лично мне начальник госпиталя уже помогала – с лечением ранения в голову, полученного на Донбассе», - рассказал Филипп Венедиктов.

По его словам, на Урале (Южном и Среднем) в прохождении реабилитации после полученных ранений нуждается, как минимум, несколько десятков человек.

Филипп Венедиктов выразил уверенность, что данный вопрос будет решен положительно – так, например, свою заинтересованность проявила депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член бюро совета политической партии «Справедливая Россия» в регионе Ольга Мухометьярова.

«В дальнейшем, надеюсь, Ольга Ивановна окажет поддержку в вопросе реабилитации раненых – налаживании контактов с санаториями Южного Урала. Думаю, в стороне не останутся также и областной совет ветеранов, и правительство региона», - отметил Филипп Венедиктов.

По словам активиста-общественника, реальной помощи и искренней поддержки всегда можно ждать от представителя челябинской епархии – настоятеля храма Александра Невского отца Бориса Кривоногова, руководителя челябинского регионального отделения «Царьграда» Евгения Дорохова, который и добровольца Александра Фесенко (позывной «Ромашка») выручал, и с проведением акции «Земля доблести» очень помог.

«Считаю, что главная цель, которой обязательно нужно достичь, является консолидация сил всех патриотически настроенных южноуральцев, аккумулирование их энергии для достижения максимальных результатов в благородном деле служения Отечеству, увековечивания памяти героев, в правильном воспитании подрастающего поколения – будущих защитников Родины. И это, думаю, получается. На нашу работу уже обращают внимание региональное правительство, областной военкомат, полиция, Росгвардия, учебные заведения – меня приглашают заниматься с курсантами, я охотно соглашаюсь: каким должен быть патриот, настоящий мужчина, ребятам лучше узнавать не из книг, а общаясь с человеком, имеющим реальный боевой опыт и понимание жизни. На мой взгляд, вообще очень важно, когда человек может опереться на опыт старших товарищей, как я сам опираюсь на опыт и знания ветеранов Афганистана, чеченских войн (таких, как Павел Камнев, Булат Ахметгаянов, Василий Катанэ); мудрых наставников – Бориса Кривоногова, настоятеля Свято-Троицкого храма отца Игоря Шестакова, руководителя челябинского областного отделения Всероссийского движения «Сорок сороков» Бориса Ваганова, заместителя председателя городского Совета ветеранов Владимира Мурзина… Считаю, что обязательно нужно прислушиваться к советам более опытных, мудрых товарищей, благодаря героизму которых мы, участники войны на Донбассе, на их подвигах выросшие, стали теми, кем стали», - подчеркнул Филипп Венедиктов.

По его словам, Челябинску сегодня есть чем гордиться. Столица Южного Урала стала первым (и пока единственным) городом в России, где установили стелу в память о погибших добровольцах Донбасса.

«На прошлой неделе – кстати, совместно с Сергеем Филоновым и Дарьей Федько - открывали в Троицком районе, в средней школе поселка Кварцитный, «Парту героя» Виталия Беляева, который являлся выпускником данного учебного заведения и погиб в Сирии в 2017-м году. Жизнь молодого разведчика оборвалась 22-го сентября – память 24-летнего Виталия была увековечена в его родном городе именно в эту трагическую дату. Его маме, Светлане Ивановне, был вручен орденский знак «Честь и Слава» (посмертная награда сына). «Русичи-центр» принял решение подарить матери героя путевку в санаторий Краснодарского края, чтобы она смогла оздоровиться и набраться сил, - рассказал Филипп Венедиктов. - Спасибо всем, кто чтит память наших ребят. Своим служением Отечеству они заслужили наивысших почестей. Я горд, что Челябинская область так серьезно относится к памяти своих сыновей» (на открытии «Парты героя» присутствовали глава Троицкого района, военный комиссар Троицкого и Октябрьского районов, председатели Совета ветеранов и Собрания депутатов Троицкого района, командование и личный состав погранзаставы, члены семей погибших на Северном Кавказе – представители общественной организации «Перевал» - прим.).

 В Челябинской области не только помогают уцелевшим на полях сражений добровольцам и отдают дань уважения памяти погибших на войне.

Сами добровольцы также не остаются в стороне от проблем в регионе, приходят на помощь нуждающимся (занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в акции «Корзина доброты» фонда продовольствия «Русь», привлекая к бескорыстному труду и курсантов челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий), стараются сделать ярче, вкусней и веселей жизнь детей-сирот...

Сергей Филонов вместе с челябинскими добровольцами в музее детского дома Копейска

Филипп Венедиктов стал уже по-настоящему своим человеком в копейском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей: здесь его всегда ждут, здесь всегда ему рады (к юным копейчанам, его стараниями, и фокусник приезжал, кстати, тоже из добровольцев, и на экскурсии дети не раз ездили, и на лошадках катались, а двум воспитанницам центра и вовсе посчастливилось побывать в самом Санкт-Петербурге, да не просто так, а с важной и почетной миссией – в составе делегации девочки доставили в северную столицу России «землю доблести» с мест госпитальных захоронений Южного Урала).

«Большой отклик нашел я в лице нашего губернатора Алексея Текслера, областного правительства, депутатов, главного управления молодежной политики и министерства социальных отношений региона, молодежного ресурсного центра, которому безгранично благодарен за поддержку в работе с подрастающим поколением. Огромное спасибо за поддержку моих инициатив хочу сказать председателю комитета Законодательного собрания Челябинской области по регламенту и депутатской этике Василию Швецову», - отметил Филипп Венедиктов.

К слову, указом президента РООИ «Русичи-центр» Сергея Филонова, которому участник боевых действий на Донбассе немало рассказывал о ситуации в регионе, Василий Швецов за оказание поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, помощь добровольцам Донбасса и преданность Отечеству был награжден в Челябинске медалью «За милосердие и благотворительность».

Сергей Филонов, Василий Швецов, Филипп Венедиктов (слева-направо) Кроме того, Сергей Филонов наградил аналогичной медалью – «За милосердие и благотворительность» - Евгения Дорохова.

Настоятелю храма Александра Невского отцу Борису Кривоногову и руководителю движения «Сорок сороков» Борису Ваганову вручил медали святого Спиридона Тримифунтского «За веру и милосердие».

Наградил Сергей Филонов от организации «Русичи-центр» и добровольцев Донбасса. Ордена и медали мужественным челябинцам были вручены в стенах храма Александра Невского в День воинской славы России, 21-го сентября: в этот день, в далеком 1380-м году, русские воины во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу в Куликовской битве.

Добровольцы Донбасса
Русичи-центр
реабилитация раненых
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский зоопарк сегодня, 26-го сентября, опубликовал хорошую новость: еще один заболевший кос
26.09.2021

Харитон, выздоравливай! В челябинском зоопарке борются за жизнь гималайского медведя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Уралочка. История побед» - так называется новая книга об одной из самых титулованных и знамениты
24.09.2021

Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 сентября, суд Центрального района Челябинска признал, что при обыске у замминистра Бе
24.09.2021

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском зоопарке трагедия: вчера, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан
24.09.2021

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова положительно оценила благоустройство сквера в поселке Чурилово, к
24.09.2021

Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово
Добровольцы Донбасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.09.2021

В Челябинске открыли стелу с именами погибших на Донбассе южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по состоянию на девять часов утра пятницы, 24 сентября, обеспечены теплом 9
Общество

В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы

24.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» завершила строительство се
Общество

Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды

23.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска подходит к концу благоустройство нового сквера, расположенного на у
Общество

В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской

22.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Строительство тяговой подстанции в Центральном районе Челябинска не несет угрозы сохранности
Общество

Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков

21.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 сентября, православные отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы, установле
Общество

Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курсанты челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий в субботу, 18-го сентя
Общество

Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом

20.09.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

27.09.2021 09:26

Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября

27.09.2021 08:39

Челябинская область – оплот добровольцев

26.09.2021 11:48

Харитон, выздоравливай! В челябинском зоопарке борются за жизнь гималайского медведя

25.09.2021 00:28

Прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения Виктору Чернобровину

24.09.2021 21:44

Рядом с Челябинском в предстоящие выходные высадят двадцать тысяч молодых сосен

24.09.2021 21:13

Челябинское архитектурное бюро признано победителем всероссийского конкурса

24.09.2021 21:00

В центре Челябинска начали сносить опасные деревья

24.09.2021 20:35

«Бабье лето» задержится на выходные в Челябинской области

24.09.2021 20:21

Анонсы событий и мероприятий на выходные

24.09.2021 20:08

В Челябинске перекроют движение по проспекту Героя России Евгения Родионова

24.09.2021 20:03

Исторический музей Южного Урала покажет челябинцам «все краски земли»

24.09.2021 19:59

«Сказ об Аркаиме» борется за победу в международном кинофестивале

24.09.2021 17:24

Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории

24.09.2021 16:14

Челябинских водителей предупредили об изменении схемы движения в центре города

24.09.2021 16:06

Челябинская команда «Наполеоны» выступит в шоу «ИГРА» на ТНТ

24.09.2021 15:55

Челябинск примет фитнес-конвенцию «Фитурал

24.09.2021 15:53

Взяточника из управления транспорта администрации Челябинска оставили на свободе

24.09.2021 15:32

Прекрасные мелодии и возвышенные чувства: народный артист России Олег Погудин представит в Челябинске программу «Романс»

24.09.2021 15:24

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях

24.09.2021 14:44

Новый век Челябинская драма начнёт с «Безымянной звезды»

24.09.2021 14:37

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили

24.09.2021 14:18

Жительница Чебаркуля после ссоры со знакомой выкинула с балкона пятого этажа ее котенка

24.09.2021 13:26

У «Солнечной долины» теперь будет «Каменный цветок»

24.09.2021 13:16

Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово

24.09.2021 13:03

В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 825 классов, по ковиду - 17

24.09.2021 12:48

В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому

24.09.2021 12:30

В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика

24.09.2021 12:16

В Челябинской области число случаев ковида превысило 95 тысяч

24.09.2021 12:13

ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

24.09.2021 11:48

В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи

24.09.2021 11:37

Областное правительство постановило изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка

24.09.2021 11:26

ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани

24.09.2021 11:20

Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате

24.09.2021 10:50

В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы

24.09.2021 10:22

Какие тайны скрывает Зюраткуль

24.09.2021 10:16

Челиндбанк будет предоставлять льготные кредиты на цифровизацию и автоматизацию

24.09.2021 10:12

Челябинская таможня готова к труду и обороне

24.09.2021 09:57

Кредиты, поддержка и органы: о чем говорил челябинский бизнес на финансовом форуме

23.09.2021 22:04

В четверг произошла вспышка на Солнце, ставшая четвертой по силе в 2021 году

23.09.2021 21:33

Подарок для южноуральцев от рано ушедшего «бабьего» лета

23.09.2021 20:52

ММК продолжает ESG-трансформацию

23.09.2021 20:39

Инспекторы минэкологии задержали браконьеров за убийство косуль в Анненском заказнике

23.09.2021 18:50

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

23.09.2021 18:05

ВТБ: жители УрФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

23.09.2021 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 24 сентября

23.09.2021 17:15

После сезона ремонтов жители одного из домов в Челябинске остались без отопления и горячей воды

23.09.2021 15:47

Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом

23.09.2021 15:41

На Южном Урале стартовала традиционная Универсиада вузов

23.09.2021 15:39

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин

23.09.2021 14:29

В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом

23.09.2021 14:28

В Челябинске полуторагодовалый малыш умер, предположительно глотнув ацетона

23.09.2021 14:17

Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно

23.09.2021 14:11

Челябинский театр кукол собирает мусор для экологической «Русалочки»

23.09.2021 13:27

На территориях присутствия РМК очистят берега семи водоёмов

23.09.2021 13:21

Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

23.09.2021 12:09

Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска

23.09.2021 12:07

В Копейске обнаружены две минометные мины

23.09.2021 11:35

В Челябинске аварийное здание может стать причиной аварий на трамвайных сетях

23.09.2021 11:15

В Челябинске после вмешательства прокуратуры коммунальщики закрыли люк

23.09.2021 10:49

В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом

23.09.2021 10:40

Ночной пожар в Челябинске унес жизнь мужчины

23.09.2021 10:28

Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия

23.09.2021 10:21

Текслер: Каждая история спортсмена-паралимпийца — это история преодоления

23.09.2021 10:00

Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды

22.09.2021 22:52

В Челябинской области уточнят порядок установления пониженных налоговых ставок для предпринимателей

22.09.2021 21:02

В Челябинской области продолжается эксперимент по квотированию выбросов

22.09.2021 18:27

В Челябинской области откорректируют закон «О земельных отношениях»

22.09.2021 18:09

НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки

22.09.2021 18:02

В четверг в Челябинской области - ночные заморозки, без осадков

22.09.2021 17:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября

22.09.2021 17:47

Врач-инфекционист назвал список анализов после COVID-19

22.09.2021 17:29

Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области

22.09.2021 16:51

Частный инвестор подарил северо-западу Челябинска футбольные поля с вечерним освещением

22.09.2021 16:48

ВТБ в два раза ускорил оформление кредитов

22.09.2021 16:07

В Миассе сгорел приют для животных

22.09.2021 15:44

В Челябинске мошенники в мессенджерах выставляют свои фото в форме сотрудников полиции

22.09.2021 15:43

До конца 2021 года переименуют автовокзалы в Челябинске и перераспределят пассажиропотоки

22.09.2021 15:28

Глазами челябинки: что почем в северной Испании

22.09.2021 15:23

За громкую музыку ответят: водителей «шумных» автомобилей будут штрафовать

22.09.2021 15:21

На дороги Челябинска вышел «Родительский патруль»

22.09.2021 15:20

Почему без каски? Челябинцы бурно обсуждают визит лося в промзону Металлургического района

22.09.2021 14:42

В Ленинском районе на сутки отключат воду

22.09.2021 14:40

В Челябинске временно изменена схема движения в районе Труда-Кирова

22.09.2021 14:39

В Заксобрании обсудили готовность Челябинской области к отопительному сезону

22.09.2021 14:04

В Миассе возле станции скорой помощи машина провалилась в яму

22.09.2021 14:02

Дмитрий Табарчук собрал 600 тысяч рублей для больного ребенка из Челябинской области

22.09.2021 13:50

В Сосновском районе в аварии пострадал пятилетний ребенок

22.09.2021 13:43

В Челябинской области на четверть выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

22.09.2021 13:40

В Челябинске у сироты забрали пенсию, которую он получал после гибели родителей

22.09.2021 13:08

В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской

22.09.2021 12:58

Фестиваль «Джаз на большом органе» завершится грандиозным гала-концертом

22.09.2021 12:52

Клиенты ВТБ в Челябинской области получили по программе «семейной ипотеки» свыше 1 млрд рублей

22.09.2021 12:28

Краеведческая сенсация: Челябинск начала XX века глазами Анны Николаевны Неаполитановой

22.09.2021 11:57

В Челябинской области не снижается число ежесуточно выявляемых случаев ковида

22.09.2021 11:44

Южноуральские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия»

22.09.2021 11:36

Челябинская область получит 39 новых школьных автобусов до конца 2021 года

22.09.2021 11:24

Снежинец, который уговорил девочек-подростков употреблять наркотики, пытался оспорить приговор

22.09.2021 11:03

В Челябинске мужчина упал в открытый колодец

22.09.2021 11:00

О паломнических миссиях в село Булзи узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

22.09.2021 10:59

В Магнитогорске таксист лишился иномарки, решив попить кофе