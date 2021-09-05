Вечная память солдатам Великой Отечественной: «Землю доблести» Челябинской области доставили в Санкт-Петербург

«Земля доблести» Челябинской области, собранная с мест госпитальных захоронений в шести городах региона и запечатанная в гильзу от 45-миллиметрового орудия, передана южноуральской делегацией в музей Боевого братства Санкт-Петербурга.

Ценный груз в северную столицу России доставили представитель регионального военкомата, пресс-секретарь областного штаба Юнармии Филипп Венедиктов (он инициировал проведение акции «Земля доблести» на Южном Урале); руководитель Ассоциации волонтеров-поисковиков Челябинской областной библиотеки для молодёжи Олег Ведмедь; преподаватель областного центра дополнительного образования детей (ОЦДОД) Анатолий Корепанов, юнармейцы ОЦДОД и воспитанницы копейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, которых сопровождала социальный работник учреждения Мария Щендрыгина.

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В Санкт-Петербурге дорогих гостей встретили член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, создатель музея Боевого братства России Герман Владимиров, заместитель начальника департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям Юрий Ежель; председатель Союза десантников Ломоносовского района Ленинградской области Георгий Нодельман; руководитель отделения Боевого братства в Приморском районе Санкт-Петербурга Алексей Шмилик, руководитель региональной общественной организации «Развитие Приднестровской культуры в Санкт-Петербурге» Станислав Лунгу.

Сначала была экскурсия по музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда» с увлекательным рассказом о событиях операции «Искра» на Невском пятачке. Затем делегация посетила стелу, установленную в Санкт-Петербурге в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем. Именно здесь прозвучали слова, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (памятная дата ежегодно отмечается в России третьего сентября - она напрямую связана с трагическими событиями в Беслане сентября 2004 года; в этот день во всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга), и здесь состоялась торжественная передача земли доблести Челябинской области, собранной с мест воинских захоронений в Магнитогорске, Чебаркуле, Златоусте, Копейске, Челябинске и Троицке, принимающей стороне.

На этом насыщенная событиями однодневная поездка южноуральцев не закончилась – делегация также посетила Кировск, Тосно и Гатчину, возлагая венки и цветы к мемориалам памяти павших воинов.

В Тосно Филиппа Венедиктова наградили медалью «Боевого братства» - «За ратную доблесть».

«А мы, в свою очередь, передали Герману Владимирову благодарность от региональной Ассоциации военно-патриотических организаций «Урал» и книгу известного российского поэта и прозаика, координатора Ассоциации писателей Урала Александра Кердана, подписанную автором. Александр Борисович – наш земляк, он родился в городе Коркино Челябинской области. Многие годы посвятил службе в армии, имеет звание полковника», - рассказал Филипп Венедиктов.

Кроме того, Герману Владимирову для его музея Боевого братства от Челябинской областной библиотеки для молодежи была презентована книга «Танкоград».

Акция «Земля доблести» состоялась в Челябинской области при участии поисковиков региона, ветеранов, общественных организаций, в числе которых – «Царьград» и «Сорок сороков».

«Очень большую поддержку оказал молодежный ресурсный центр Челябинска, а также главное управление молодежной политики Челябинской области. Особенно хочется отметить начальника отдела Елену Валерьевну Лямцеву. Конечно, очень большую поддержку в проведении акции оказали наш губернатор Алексей Текслер и его пресс-секретарь Сергей Зюсь», - отметил Филипп Венедиктов.

Напомним, акция «Земля доблести» стартовала в июне этого года. Сегодня она имеет статус уже не всероссийского, а международного события, ведь к нашей стране уже присоединились Приднестровье, Абхазия, Донецкая и Луганская Народные республики, Южная Осетия. Челябинская область доставила в Санкт-Петербург свою «землю доблести» одной из первых в России. Все гильзы с образцами земли с мест воинских захоронений будут вмонтированы в монумент, который построят в северной столице России к 80-летию Великой Победы.