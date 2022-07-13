13.07.2022
Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах
12.07.2022
Минэкологии опровергает факт слива в озеро Курги бытовых отходов
12.07.2022
По факту смерти 16-летнего подростка в Троицке проводится доследственная проверка
12.07.2022
Магнитогорский «Металлург» признан лучшим клубом Европы
12.07.2022
Хоккеист Валерий Ничушкин стал долларовым миллионером
12.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля
Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022