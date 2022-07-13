Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах. Это на сегодняшний день - по данным на первое июля - самые «дефицитные» профессии служащих, по данным Контрольно-счетной палаты региона.

Коэффициент востребованности врачей-педиатров – 84, терапевтов – 54, сотрудников полиции - от 47 до 66,7.

Мониторинг соотношения количества вакансий по профессиям и числа состоящих на учете безработных, имеющих данную специальность, показал, что наиболее «дефицитными» рабочими профессиями на Южном Урале являются электромонтер-линейщик (коэффициент востребованности – 131), слесарь-электромонтажник (100), арматурщик (88), электросварщик (70,2), оператор линии в производстве пищевой продукции (68,8).

Наиболее низкий коэффициент востребованности как в 2021-м, так и в 2022-м году показали бухгалтеры (0,6), юристы (0,3) и экономисты (0,2).

Уровень безработицы, как следует из результатов экспресс-анализа Контрольно-счетной палаты региона, в этом году находится на исторических минимумах.