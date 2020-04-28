Челябинская область подготовилась к борьбе с коронавирусом и его последствиями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе на совещании под председательством полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Цуканова, которое состоялось в режиме ВКС.

Согласно указу президента Владимира Путина, к 28 апреля все регионы должны подготовить необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию. Госпитальная база для приема пациентов с COVID-19 должна в полной мере соответствовать требованиям Минздрава РФ и обеспечена необходимыми медицинскими кадрами.

Как отметил полпред Николай Цуканов, плановые показатели полностью выполнили только четыре субъекта округа, в том числе и Челябинская область.

Как рассказал Алексей Текслер, в регионе подготовлены 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах. Всего развернуто 2435 коек, что составляет 104,3% от плана.

Владимир Путин подчеркивал, что оценивать результат будут «не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала».

«Необходимо, что бы вся система работала, имелись расходные материалы и дополнительное медицинское оборудование, без которого невозможно оказывать медицинскую помощь», - отметил на совещании Николай Цуканов.

Как рассказал Алексей Текслер, в госпитальных базах Челябинской области имеется в наличии лекарственные препараты, в том числе противовирусные, антибактериальные и другие препараты для лечения гриппа и других заболеваний. «На базе АО «Областной аптечный склад» дополнительно формируется запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции в размере еще одной двухмесячной потребности. На сегодня сформирован полуторамесячный запас», - уточнил Алексей Текслер.

Медицинские организации региона обеспечены месячным запасом средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции. Пополнение идет за счет Минпромторга России и благотворительных средств.

По словам Цуканова, в ходе проверок во всех регионах УрФО были выявлены проблемы по обеспечению некоторым оборудованием. В частности, в Челябинской области на момент проверки был отмечен недостаток аппаратов ИВЛ, мониторов пациента и другой техники.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область получила один миллиард 353 миллиона рублей на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и обеспечение кислородом медучреждений. «Вся сумма законтрактована, на 675 миллионов рублей будут приобретены аппараты ИВЛ, - подчеркнул Алексей Текслер. - Кроме того, законтрактованы мониторы пациента в количестве 258 штук на сумму 180 миллионов рублей». Всего заключено контрактов на 2 тысячи 881 единицу медицинского оборудования. Основная часть оборудования поступит до конца апреля и в мае. Дополнительно за счет средств областного бюджета приобретено 18 аппаратов ИВЛ, два аппарата ЭКМО, 10 мониторов пациента и другое оборудование.

Регионами УрФО было подписано соглашение о взаимодействии в части оказания помощи в экстренной ситуации и обменом медицинским оборудованием в случае необходимости.

Помимо формирования и оснащения оборудованием коечного фонда Владимир Путин поручил руководителям субъектов «принять меры по укомплектованию медицинских организаций, предусмотрев перепрофилирование врачей медицинских специальностей, привлечение профессорско-преподавательского состава, аспирантов, ординаторов, докторантов, студентов вузов и сузов».

На совещании у полпреда Челябинская область не прозвучала в числе регионов, где кадровый вопрос стоит довольно остро. Алексей Текслер ранее отмечал, что определенная нехватка медицинских кадров в госпитальных восполнялась путем перевода специалистов из других лечебных учреждений. Планируется привлекать и ординаторов в случае необходимости. «Пофамильный список специалистов, которых мы переведем, уже составлен», - констатировал глава региона.

В регионе одной из основных госпитальных баз по коронавирусу является челябинская горбольница №8. Заведующая инфекционным отделением лечебного учреждения Екатерина Стенько подчеркивает, что их госпитальная база полностью укомплектована и готова к приему большого количества пациентов.

Правительством РФ направило всем субъектам УрФО 1,282 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам. «Дополнительно к федеральным выплатам в пяти регионах (за исключением, Курганской области) определены и закреплены нормативными актами выплаты за счет региональных бюджетов», - отметил Цуканов.

Челябинская область получила из федеральной казны 128 миллионов рублей на стимулирующие выплаты врачам. «Из областного бюджета направлено 105 миллионов рублей на поддержку медработников. За март выплаты получили три тысячи 17 человек за счет областного бюджета, из них же 245 специалистов получили доплаты еще и за счет федерального бюджета», - пояснил Алексей Текслер.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт отмечала, первые стимулирующие выплаты медикам Челябинской области выплачены с момента первого фиксированного случая COVID-19 в регионе - с 20 марта. За счет областных денег доплаты получают те медработники области, которые так или иначе имеют отношение к «ковиду», но не охвачены федеральными выплатами. Повышенные выплаты предусмотрены работникам патологоанатомических, инфекционных, отделений, судмедэкспертизы, лабораторий, функциональной диагностики, эндоскопистам и рентгенологам.

Николай Цуканов также обратил внимание губернаторов на необходимость продолжать оказывать всю необходимую помощь пациентам с иными тяжёлыми заболеваниями, кроме коронавируса.

Алексей Текслер рассказал, что в Челябинской области «сохранен необходимый объем плановой госпитализации, в частности, по онкологическим и кардиологическим направлениям, безусловно, с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм». «Привлекли частные медицинские организации к обслуживанию пациентов на дому. Также привлекли медработников из санаториев, в том числе частных», – подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер также доложил полпреду о принимаемых в регионе мерах по защите жителей, которые наиболее пострадали из-за эпидемии коронавируса. Так, все малообеспеченные южноуральские семьи получат по пять тысяч рублей. Таких в регионе 46 тысяч. Продолжается выдача продуктовых наборов. Открыт благотворительный счет для помощи нуждающимся семьям. Введена региональная доплата к федеральному пособию по безработице. В общей сложности безработные области за апрель, май и июнь получат пособие в размере по 15 тысяч рублей в месяц.

На совещании Николай Цуканов поблагодарил всех губернаторов округа за слаженную работу и отдельно отметил Алексея Текслера за предоставление медучреждениям Курганской области средств индивидуальной защиты.