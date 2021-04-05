Челябинская область получила уже более 168 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В каждой дозе – два компонента, которые ставятся с промежутком в 21 день.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, в область пришло 27 тысяч 500 доз вакцины от COVID-19. До этого регион получил 140 тысяч 692 единицы препарата.

Таким образом, на сегодня в регион поступило 168 тысяч 192 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). В регионе ожидают новую партию.

Записаться на прививку можно в режиме онлайн в любое удобное время на портале Госуслуги» или, позвонив в поликлинику, к которой житель прикреплен.

На сегодня в области работает более 115 пунктов вакцинирования в 63 медицинских учреждениях, где можно поставить прививку от коронавируса. Кроме того, третью субботу подряд южноуральцы могут поставить прививку от ковида в торгово-развлекательных комплексах. Привиться на рабочих местах могут сотрудники компаний, где есть медицинские кабинеты или поликлиники.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.