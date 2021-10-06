Челябинская область получит более 120 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом

обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам более 5,1 миллиарда рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с ковидом. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Челябинской области выделено 120 миллионов 99,5 тысячи рублей. Свердловская область получит на эти цели 264 миллиона 33,7 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 80 миллионов 887,9 тысячи рублей, Тюменская область – 64 миллиона 137,6 тысячи рублей, Курганская – 41 миллион 360,2 тысячи рублей.

Деньги поступят из резервного фонда правительства.

Как уточнили в правительстве, на выделенные средства будут закуплены лекарства для пациентов, которые получают лечатся на дому под наблюдением врачей. «Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», - пояснили в кабмине.

Как рассказала ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт, из областного бюджета также выделены дополнительные средства на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом – 76 миллионов рублей.

В ближайшее время планируется ввести мониторинг состояния пациентов на амбулаторном лечении. В ежедневном режиме пациентов будут опрашивать по телефону и отслеживать их состояние в динамике, при ухудшении –принимать оперативные меры. Таким образом, амбулаторные пациенты будут находиться под ежедневным наблюдением медиков.

Напомним, в Челябинской области сохраняется напряженной ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Число официально подтвержденных случаев ковида приблизилось к 100 тысячам (и число выявляемых за сутки инфицированных растет). Ковид оборвал жизни четырех тысяч 818 жителей. Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 456 южноуральцев.