Челябинская область помогает восстанавливать храм в Волновахе ДНР

Власти Челябинской области помогают восстанавливать Свято-Преображенский храм в Волновахе (Донецкая народная Республика), который серьезно пострадал в апреле 2022 года после артиллерийского обстрела, сообщает пресс-служба администрации Волновахского района ДНР.

Упавшие снаряди и затем пожар практически полностью уничтожили храм, но (и это верующие считают настоящим чудом) огонь не тронул икону Божией Матери Неопалимая Купина и некоторые другие образа, которые находились рядом с ней. Неравнодушные люди вызвались помочь в восстановлении храма.

«По заказу Челябинской области подрядчиком восстанавливается Свято-Преображенский храм», - сообщает администрация Волновахского района ДНР в своих официальных аккаунтах с соцсетях.

Челябинская область вместе еще с тремя регионами РФ помогает также в восстановлениии жилья на подшефной территории. «Подрядчики из Краснодара и Ростова-на-Дону, Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа за три месяца возвели два жилых дома и обставили их всей необходимой мебелью, ещё три — в стадии строительства. Но уже к Новому году в них планируется заселение», - написал в своем телеграм-канале глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Напомним, в июне 2022 года были подписаны соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и администрацией Волновахского района, а также правительством региона и Ясиноватой (Донецкая народная Республика). Южноуральцы помогают подшефным территориям в восстановлении разрушенных объектов, социальной инфраструктуры, дорог. Делегация Челябинской области передала Донецкой Народной Республике автомобили скорой помощи, внедорожники для врачей, аппараты ИВЛ, помогали в подготовке к зиме жилищного фонда.