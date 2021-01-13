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Челябинская область расширяет круг лиц, которые будут привиты от ковида в первую очередь

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Челябинская область расширяет круг лиц, которые будут привиты от ковида в первую очередь

Челябинская область расширяет круг лиц, которые в ближайшее время смогут поставить прививку от коронавирусной инфекции.

В первоочередном порядке продолжат прививать жителей из групп риска - медицинских и социальных работников, учителей школ; преподавателей вузов и ссузов; сотрудников МВД.

За последнюю неделю отмечен рост заболеваемости среди трудоспособного населения, поэтому было принято решение о вакцинации сотрудников предприятий для увеличения иммунной прослойки среди этой категории. «На первоначальном этапе выбраны предприятия, у которых есть свои медицинские организации», - уточнила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Прививку от ковида смогут поставить и студенты. Уже начата работа в вузах по определению пула желающих вакцинироваться. «Студенты болеть могут и бессимптомно, но при этом они достаточно активно передвигаются по городу», - пояснила Ирина Гехт выбор этой категории для первоочередной вакцинации.

Добавлена еще одна группа – жители 65 лет и старше, имеющие хронические заболевания.

Часть поступившей в регион вакцины будет направлена в медицинские учреждения, чтобы желающие смогли поставить прививку от ковида.

С первого февраля на портале Госуслуг начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию от COVID-19. Он разработан Минздравом РФ. Через этот сервис смогут записаться на прививку все желающие независимо от групп риска. Для этого необходимо будет в главном меню выбрать тему «Здравоохранение», затем подтему «Медицинская помощь» и далее услугу «Запись к врачу». После этого нужно нажать кнопку «Заполнить форму» и выбрать окошко «Вакцинация против COVID-19».

«Если появится необходимость выдачи паспортов вакцинированного от коронавируса, у нас для этого есть вся база данных. В области ведется регистр вакцинированных», - уточнила Ирина Гехт. Пока все привитые против коронавируса получают стандартное свидетельство о прохождении вакцинации, как и при гриппе. Только, в отличие от других прививок, туда вносится маркировка с дозой введенной вакцины от ковида.

На данный момент вакцинация проводится двумя российскими вакцинами: «Спутником V» (НИЦ имени Гамалеи) и «ЭпиВакКороной» (ГНЦ «Вектор», Новосибирск).

В настоящий момент в регион поступило 11 тысяч 800 доз вакцины. Привито от коронавирусной инфекции шесть тысяч 140 человек. До конца февраля ожидается еще порядка 151 тысячи доз.