Челябинская область ставит антирекорд по числу умерших за сутки пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это новый антирекорд по суточному числу умерших. Скончались двое мужчин и четыре женщины из Магнитогорска и Кизильского района. С начала пандемии умер 521 южноуралец с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Кизильском районе зарегистрирована смерть 72-летней женщины с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина - диабетическая макроангиопатия и атеросклероз коронарных артерий.

В Магнитогорске скончалось пять человек, у которых коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Причина смерти 46-летней женщины - сахарный диабет с множественными осложнениями и мелкоочаговый кардиосклероз, 61-летнего мужчины - гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и хроническая сердечная недостаточность, 62-летней женщины - сахарный диабет с множественными осложнениями и легочно-сердечная недостаточность, 80-летней женщины - гипертоническая болезнь и атеросклероз коронарных артерий, 86-летнего мужчины - мелкоочаговый кардиосклероз и сахарный диабет.

По данным городского оперативного штаба, в Магнитогорске за время пандемии от COVID-19 умерло 25 человек, еще в 58 случаях причиной смерти стало основное хроническое заболевание (коронавирусная инфекция – сопутствующее).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 521 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 133 человека умерли от ковидной пневмонии, 388 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро восьмого октября в России скончалось 22 тысячи 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 537 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 149. В Челябинской области умер 521 житель с коронавирусом (133 - от ковида), в Свердловской области – 633, в Ханты-Мансийском автономном округе – 198, в Ямало-Ненецком автономном округе – 104, в Тюменской области – 42, в Курганской – 39.