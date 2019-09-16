Челябинские автомобилисты оказались не готовы к появлению полос для общественного транспорта

В Челябинске общественный транспорт начал ездить по поделенным полосам. Они появились на улицах Труда, Энгельса и Северокрымская. Спецполосы предназначены только для автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Многие автомобилисты оказались не готовы к нововведению и нарушали правила.

Сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали о нововведении для общественного транспорта. Специальная разметка с буквой «А» сейчас есть на улицах Труда, Энгельса и Северокрымская. Всего специальных полос для общественного транспорта в городе будет семь. В ближайшее время они появятся на Комсомольском, Свердловском проспектах, проспекте Ленина и улице Воровского.

С выделенными полосами время поездки на общественном транспорте становится предсказуемым и короткими, что повышает его привлекательность. Выделенные полосы позволяют быстро перевезти большое количество горожан из одной точки города в другую, не отставая от расписания.

Многие автомобилисты оказались не готовы к тому, что общественный транспорт «забрал» у них часть дороги и заезжали на выделенные полосы, нарушая правила.

«Движение по выделенным полосам разрешено только общественному транспорту. Что значит автомобилисты оказались не готовы? Нужно соблюдать правила дорожного движения. Понятно, что не все довольны. Заезд на спецполосу, это считайте, как проезд под запрещающий знак. За это предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей», - сказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Пока дорожное движение по специальным полосам будут контролировать сотрудники ГИБДД, потом это будет происходить с помощью комплексов фото-видеофиксации. Это позволит не эффективно осуществлять контроль в сфере пассажирских перевозок, но и бороться с нелегальными перевозчиками.