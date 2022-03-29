Парадоксы Челябинска: автомобилисты с Советской угодили в «мышеловку» мэрии

Жители домов по улице Советской в Челябинске сегодня, 29-го марта, угодили в «мышеловку» - так местные автомобилисты назвали утренний «сюрприз»: выехать на Карла Маркса направившиеся на работу горожане смогли, лишь вынужденно нарушив правила дорожного движения.

Дело в том, что повернуть с Советской на Карла Маркса направо в настоящее время невозможно – там работает дорожная техника, осуществляющая раскопки вдоль трамвайных путей. Повернуть можно лишь налево, но это – прямое нарушение ПДД, ведь движение на Советской – одностороннее.

Напомним, жители домов на Советской неоднократно просили челябинских чиновников вернуть на эту улицу двустороннее движение, однако каждый раз получали отказ. Сегодняшнюю ситуацию автомобилисты называют парадоксальной и проводят параллели с «мышеловкой», в которую они – так заявляют сами водители - угодили из-за позиции мэрии: недавно назначенный на должность заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов так же, как и его предшественник на этом ответственном посту Максим Куляшов, назвал восстановление двустороннего движения на улице Советской нецелесообразным.

Напомним, односторонним движение на Советской и Пушкина (на участках от проспекта Ленина до улицы Труда) стало 19-го апреля 2019-го года – тогда главой Челябинска был Владимир Елистратов, а за дорожное хозяйство отвечал Владимир Алейников.