29.03.2022
Суд обязал администрацию Челябинска обеспечить инвалиду-колясочнику возможность спокойно передвигаться
29.03.2022
Челябинские лицеисты окунулись в увлекательную жизнь медицинского вуза
29.03.2022
В Челябинской области 7,6 тысячи жителей продолжают бороться с ковидом
29.03.2022
Австралия вспомнила «дело Магнитского»: под санкциями оказались 39 россиян
29.03.2022
Япония прекращает поставки в Россию дорогих автомобилей
29.03.2022
Южноуральцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут рассчитывать на отсрочку по выплату долга
Парадоксы Челябинска: автомобилисты с Советской угодили в «мышеловку» мэрии
25.03.2022
В 2022 году в Челябинской области не будут вводить весенние ограничения на движение большегрузов
25.03.2022
Челябинские власти рассказали о результатах обособления трамвайных путей
25.03.2022
Снежные валы и наледь: подрядчики игнорируют нормативы по уборке региональных трасс
24.03.2022
В 2022 году трасса «Екатеринбург-Челябинск» станет четырехполосной
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022