Челябинские чиновники снова отчитались о снижении безработицы

В Челябинске продолжает снижаться число безработных. Об этом сегодня, 24-го мая, на аппаратном совещании в мэрии заявил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

По его словам, за прошедшую неделю были трудоустроены тысяча 82 человека, с начала года со статусом безработного простились в общей сложности 13 тысяч 126 горожан.

Как доложил Постнов, центр занятости населения южноуральской столицы оказал содействие в трудоустройстве четырех тысяч 887-ми человек.

По информации УФНС по Челябинской области, количество самозанятых горожан за последнюю неделю увеличилось на 309 человек, с начала года – на шесть тысяч 678 жителей мегаполиса.