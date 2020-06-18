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Челябинские дети должны получить коронавирусную справку перед лагерем

Общество
Сегодня, 16:26
Автор: 
Инна Шемаева

Чтобы отдохнуть в лагерях дети Челябинска должны получить справку, что не контактировали с зараженными коронавирусом

Чтобы получить путевку в лагерь на отдых, родители должны в поликлинике получить справку о том, что их ребенок не контактировал с человеком, который заражен коронавирусом.

Об это сегодня, 18 июня, сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова на пресс-конференции в агентстве «Аргументы и Факты».

 «Нужно просто обратится в поликлинику и вам выдадут обычную справку. Это справка о том, что ребенок не контактен», - сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.

Как рассказала чиновница, подобная справка выдается при обычном осмотре терапевта, никакого анализа на короновируса при этом не делается. Как педиатр при визуальном осмотре сможет определить может ли ребенок быть заражен, представительница Роспотребнадзора по Челябинской области объяснить не смогла.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Челябинск
коронавирус
детский лагерь
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