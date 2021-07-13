Челябинские общественники попросили птицефабрику перестать гадить

Челябинские общественники из организации «АнтиСМОГ» посвятили компании «Здоровая ферма» акцию «Хватит гадить!», в рамках которой доставили образец мутной жижи из реки Теча в офис птицефабрики.

Кроме того, возле крупных торговых центров Челябинска, где продается продукция компании «Здоровая ферма», «зажигал» аниматор в ростовой кукле «Angry birds» с плакатом «Здоровая ферма здорово нагадила».

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Также экоактивисты провели опрос населения на тему загрязнения реки Теча в поселке Муслюмово Кунашакского района. Большинство жителей, принявших участие в опросе, высказали свое негодование в адрес нарушителей природоохранного законодательства.

Напомним, в начале июля экопатруль «АнтиСМОГа» по приглашению жителей Муслюмово выезжал на место нелегального сброса сточных вод в реку Теча, а также поля, куда птицефабрика сбрасывает свежий куриный помет. В результате деятельности Кунашакской птицефабрики поселки Муслюмово, Теченский и другие населенные пункты страдают от невыносимого запаха и полчищ мух.

Информацию о сбросе нечистот с птицефабрики «Здоровая ферма» в Течу в селе Муслюмово проверит прокуратура Кунашакского района совместно со специалистами челябинских управлений Росприроднадзора, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Как отмечают в «АнтиСМОГе», у местных жителей накопилось очень много вопросов к руководству птицефабрики, которые хотелось задать лично. Поэтому экоактивисты решили обсудить проблемы Кунашакского района в офисе организации.

Исполнительный директор «АнтиСМОГа» Евгений Маленкин в сопровождении зловещей птицы «Angry birds» вручил сотруднику компании «Здоровая Ферма» образец дурно пахнущей воды из реки Теча. Представитель организации отказался от комментариев и сообщил, что офис работает удаленно.