Прокуратура проверит птицефабрику, которая сливает стоки в реку Теча

В Челябинской области прокуратура Кунашакского района проверит информацию о загрязнении реки Теча выбросами производственных стоков местной птицефабрикой.

По данным старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, прокуратура организовала проверку соблюдения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в ООО «Уральская мясная компания».

“В рамках выездной проверки прокуратурой района совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области будет дана оценка действиям предприятия по соблюдению норм закона. При наличии оснований будет решен вопрос принятия мер прокурорского реагирования”, - пояснила Наталья Мамаева.

Как ранее информировало агентство “Урал-пресс-информ”, о выбросах в реку Теча стало известно из социальных сетей. Южноуральцы записали видео, на котором показали трубу, из которой в речку лилась коричневая жидкость с перьями. Подробнее читайте здесь.