Челябинские полицейские рассказали беженцам из ЛНР, ДНР и Украины как получить российский паспорт

В Челябинской области полицейские организовали выездной прием людей, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины. Сотрудники по вопросам миграции проконсультировали их о порядке получения гражданства Российской Федерации.

По инициативе управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области в пункте временного размещения граждан, прибывших с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины, расположенном на территории гостиницы «Виктория», организован выездной прием.

«Изъявившим желание приобрести гражданство Российской Федерации будет оказана оперативная помощь в подготовке всех необходимых документов для оформления разрешений на временное проживание в стране и участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В кратчайшие сроки после принесения присяги будет принято решение о документировании их российскими паспортами», - сообщили в региональном полицейском главке.

Гражданам РФ, также прибывшим с указанных территорий, сотрудники подразделения по вопросам миграции выдали справки, содержащие адресно-справочную информацию о регистрации по месту пребывания для обеспечения дальнейшей возможности обращения в государственные органы. Полицейские напомнили присутствующим, что в управлении по вопросам миграции организована работа «горячей лини».

По номерам 8 (351) 239-09-65 и 239-10-08 можно получить информацию о порядке предоставления государственных услуг в сфере миграции. Необходимые сведения также размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области (74.мвд.рф) во вкладке «Государственные услуги» раздела «Управление по вопросам миграции».

Напомним, ранее в Магнитогорске подросток-беженец из ДНР получил гражданство России.

Челябинская область первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР.

Добавим, всем вынужденно покинувшим территории Луганской и Донецкой народных республик по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина будет предоставлена единовременная социальная помощь в размере десять тысяч рублей. Напомним, в Челябинской области открыта «горячая линия» для тех, кто прибывает из ДНР и ЛНР. Номер круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.