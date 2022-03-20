В Магнитогорске подросток-беженец из ДНР получил гражданство России

Первый паспорт гражданина Российской Федерации вручен несовершеннолетнему, прибывшему из Донецкой Народной Республики в Челябинскую область. Его парню вручили сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску (Челябинская область).

Родители Антона еще в 2016 году стали гражданами РФ, однако по семейным обстоятельствам мальчик вместе с мамой проживал на территории ДНР. В связи с непростой сложившейся ситуацией он с мамой покинул родной город Донецк и приехал в Россию в Магнитогорск, где проживает его отец и старший брат Артем.

«Сотрудники подразделения по вопросам миграции оказали всю необходимую помощь Антону в оформлении заявления на выдачу паспорта и оперативно провели процедуру выдачи документа. В торжественной обстановке начальник отдела по вопросам миграции ОП «Орджоникидзевский» Светлана Евдокимова вручила юноше паспорт гражданина Российской Федерации и печатное издание Конституции РФ», - сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, Челябинская область первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР.

Неделю назад Правительство РФ озвучило число беженцев, которое примет Челябинская область – 565 человек. По данным на 15 марта, 155 человек, покинувших территорию ДНР и ЛНР, обратились в различные органы, из них 91 прибыл в 2022 году. Как отметила министр социальных отношений Ирина Буторина, каждой семье оказывается необходимая помощь.

«Все службы работают слаженно. Оперативно решаются вопросы по оформлению полисов обязательного медицинского страхования и других документов, устройству детей в образовательные организации, оказанию натуральной помощи. Все пункты временного размещения закреплены за определенными поликлиниками и больницами. Кроме того, предоставляются услуги по трудоустройству. По каждой семье составляется индивидуальная программа сопровождения и социально-бытовой адаптации. Система выстроена таким образом, чтобы семья, обратившись в любую организацию, могла получить весь пакет помощи», – сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Добавим, всем вынужденно покинувшим территории Луганской и Донецкой народных республик по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина будет предоставлена единовременная социальная помощь в размере десять тысяч рублей. Напомним, в Челябинской области открыта «горячая линия» для тех, кто прибывает из ДНР и ЛНР. Номер круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.