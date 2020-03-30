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Челябинские полицейские запустили челлендж #Будьответственнымостаньсядома

Общество
Сегодня, 16:38

В связи с эпидемиологической ситуацией в рамках акции «Ваш участковый», стартующей на Южном Урале с 30 марта, полиция призывает соблюдать меры предостороженности и режима самоизоляции и запускает челлендж #Будьответственнымостаньсядома.

В рамках мероприятий участковые уполномоченные полиции проводят активную работу в жилом секторе с гражданами пожилого возраста, призывая оставаться дома в целях соблюдения карантинных мер и сохранения своего здоровья. До них доводится информация о минимизации контактов с окружающими.

"Также участковые уполномоченные полиции Челябинской области продолжат оказывать содействие представителям Роспотребнадзора и министерства здравоохранения по проверке соблюдения режима самоизоляции гражданами, находящимися под наблюдением.Проводятся профилактические беседы о том, как можно с пользой для здоровья провести время не выходя из дома. Проверка соблюдения гражданином условий самоизоляции будет осуществляться трижды в течение установленного срока", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Активно присоединяйтесь к челленджу #Будьответственнымостаньсядома, показывайте своим примером как можно с  пользой для себя и своего здоровья провести время на карантине в условиях самоизоляции, делайте свои фото и видео, размещайте их в социальных сетях с хештегом челленджа.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", министерство экологии и ГУ МВД по Челябинской области проверят соблюдение карантинных мероприятий в туристических зонах. Они посетят базы отдыха и особо охраняемые территории.  

Базы отдыха, особо охраняемые территории, популярные туристические зоны сейчас находятся под пристальным вниманием сотрудников министерства экологии и ГУ МВД по Челябинской области. Они намерены провести совместные рейды.

Цель рейдов полиции и представителей министерства экологии - не допустить массового скопления людей, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, а также проверить соблюдение гражданами и юридическими лицами санитарных и карантинных мероприятий.

Проверки пройдут на основании поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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