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Челябинские школы постепенно уходят на каникулы

Общество
Сегодня, 16:49
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Автор: 
Любовь Юрина

Школы Челябинской области на наступившей неделе начинают постепенно уходить на осенние каникулы.

«На каникулы уходим по календарному графику. Досрочных каникул нет в муниципалитетах. Школы имеют право сдвигать каникулы по своему усмотрению, внося изменения в свои локальные нормативные акты. Поэтому сейчас по календарным графикам школы постепенно уходят на каникулы», - сообщила пресс-секретарь министерство образования и науки области Светлана Платонова.

Как уточнили в управлении по делам образования Челябинска, в областном центре на осенние каникулы с пятого октября ушли несколько школ, в том числе №№ 67, 153 и 95.

Накануне на досрочные каникулы отправились учащиеся гимназии №10 и школы №47, внеся изменения в свои учебно-календарные графики.

Сроки и продолжительность каникул устанавливаются календарным учебным графиком, который является частью образовательной программы. «Таким образом, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установление сроков и даты каникул входит в исключительную компетенцию школы», - подчеркнули в комитете.

В минобрнауки уточнили, школы могут организовывать учебный процесс по четвертям, семестрам и полугодиям соответственно своему графику. «В лицее №11 Челябинска осенние каникулы делятся на два периода: первые осенние каникулы уже начались пятого октября и продлятся до 10 октября. Второй раз лицеисты уйдут на каникулы с 16 ноября еще на шесть дней. Это так называемый график модульных каникул 5+1 (пять рабочих недель и одна неделя отдыха).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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