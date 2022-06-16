16.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
16.06.2022
Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина
16.06.2022
Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня
16.06.2022
Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма
16.06.2022
МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина
24.02.2022
ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов
14.02.2022
В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта
07.02.2022
Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов
02.02.2022
На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022