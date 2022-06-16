Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина

В Челябинске с восьми утра 18-го июня до десяти вечера 19-го июня троллейбусы №10 и №25 не будут ходить по улице Гагарина, что связано с асфальтированием здесь проезжей части.

Как сообщает телеграм-канал ЧелябГЭТа, троллейбус десятого маршрута будет ходить в этот период следующим образом: ПКиО - Копейское шоссе - кольцо «Школа» (перекресток Машиностроителей - Новороссийская) - в оба направления).

Троллейбусы 25-го маршрута будут следовать так: ЧКПЗ - Солнечный берег, по улице Машиностроителей и Новороссийской – в оба направления