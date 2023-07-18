18.07.2023
«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области
18.07.2023
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля (18+)
17.07.2023
По факту наезда на туристку на берегу Увильдов возбуждено уголовное дело
17.07.2023
В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан
17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
Челябинские ученые: апельсины помогут бороться с деменцией
17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
12.07.2023
На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»
28.06.2023
В этом году ЮУрГУ предоставляет абитуриентам более трех тысяч бюджетных мест
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023