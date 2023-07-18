Челябинские ученые: апельсины помогут бороться с деменцией

Челябинские ученые из ЮУрГУ нашли в апельсиновой кожуре вещества, которые помогут предотвратить болезнь Альцгеймера.

Ученые Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ опубликовали исследование в журнале «Pharmaceuticals», посвященное профилактике болезни Альцгеймера, вызванной пагубным воздействием солей алюминия. Выяснилось, что в апельсиновой кожуре содержатся антиоксиданты, способные подавлять особый фермент, который играет ключевую роль в развитии страшной болезни.

Результаты исследований ученых ЮУрГУ показали, что антиоксиданты в экстракте кожуры апельсина уменьшают активность фермента ацетилхолинэстеразы, который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера и снижает уровень бета-амилоида, защищающего ткани здорового мозга человека. Кроме того, экстракт апельсиновой кожуры увеличивает экспрессию гена PSEN-2, которая считается важным молекулярным маркером болезни Альцгеймера.

«Работа выполнена в сотрудничестве с кафедрой пищевых технологий и организацией общественного питания ЮУрГУ, а также с Академией научных исследований и технологий Египта (SRTA-City). Международное сотрудничество является одним из приоритетов и интересов Южно-Уральского государственного университета», – рассказывает профессор кафедры «Технология и организация общественного питания» ИСТиС Собхи Ахмед Азаб Аль-Сухайми.

Исследователи приготовили экстракт апельсиновой кожуры и с помощью спектрофотометра определили его антиоксидантную активность и общее содержание фенолов и флавоноидов. Затем был проведен скрининг профиля фенольных соединений с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Эксперимент In Vivo (внутри живого организма) по изучению потенциала действия экстракта кожуры апельсина против болезни Альцгеймера был проведен на 36 половозрелых самцах крыс-альбиносов. Хлорид (соли) алюминия (AlCl 3 ·6H 2 O) был использован для стимулирования заболевания у крыс. Основываясь на многообещающих результатах, ученые ЮУрГУ определили оптимальную дозу для разработки инновационной пищевой добавки в качестве профилактики болезни Альцгеймера (70 мг/кг/день в течение 6 недель).

Деменция, вызванная болезнью Альцгеймера, представляет собой сложное заболевание, не имеющее надежных способов лечения. По данным ВОЗ в настоящее время более 55 миллионов человек во всем мире живут с деменцией, и ежегодно регистрируется почти 10 миллионов новых случаев. Деменция занимает седьмое место среди ведущих причин смертности на планете и входит в число основных причин инвалидности пожилых людей. Болезнь имеет огромное влияние на социальную и экономическую жизнь общества. Поэтому разработка инновационной и эффективной профилактики будет способствовать решению этой проблемы не только на местном, но и на международном уровне.