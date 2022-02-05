Сомнолог Руслан Исаев: Хроническая бессонница увеличивает риск развития Альцгеймера

Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.

Об опасных последствиях нарушений сна рассказал врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев.

«По статистике, более 30-ти процентов людей старшего возраста страдают бессонницей, и более чем в 50-ти процентах случаев она является хронической. Хроническое нарушение сна в полтора раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера, приводит к депрессии, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов, значительно ухудшает качество жизни. Для решения этой проблемы необходимо обратиться к врачу-неврологу или сомнологу», - заявил медик.

Как отмечает Руслан Исаев, в первую очередь нужно попробовать справиться с бессонницей с помощью немедикаментозных подходов, например, соблюдения гигиены сна. Если они окажутся малоэффективными, то врач назначит лекарственные средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных в пожилом возрасте являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так называемой Z-группы. Их назначают коротким курсом в малых дозировках при острой бессоннице; при длительном применении они могут вызвать привыкание. При хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются индивидуально лечащим врачом.

Врач также предупредил, что снотворные из группы бензодиазепинов небезопасны для людей старше 60-ти лет, так как они часто приводят к побочным эффектам, вызывают зависимость и ухудшают память. Кроме того, в пожилом возрасте не рекомендуется принимать барбитурат-содержащие препараты. Эти средства также влияют на память, увеличивают риск психоза, падений и сердечно-сосудистых осложнений. Опасность заключается и в том, что пожилые люди принимают эти на первый взгляд безобидные препараты бесконтрольно.

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Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова – это уникальное медицинское учреждение федерального значения, занимающееся разработкой и внедрением технологий управления процессами старения. В 2022 году центр отмечает 25-летний юбилей. РГНКЦ ведет медицинскую, научно-исследовательскую, организационно-методическую и образовательную деятельностью. Руководит центром доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный гериатр Минздрава России, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Николаевна Ткачева.