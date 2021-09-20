20.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 428 классов, по ковиду – 12
20.09.2021
В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней
20.09.2021
Котова поблагодарила полицейских Челябинска за охрану избирательных участков
20.09.2021
В Каслях после вмешательства прокуратуры появился резервный источник теплоснабжения
20.09.2021
Ленинский район останется без воды
20.09.2021
В Магнитогорске бухгалтер и сотрудники отдела продаж похитили у клиентов автосалона пять миллионов рублей
Челябинские власти активно готовят новые экологичные автобусы к выходу на линию
16.09.2021
Текслер и Морозов обсудили перспективы обновления общественного транспорта, УКВЗ и АЗ «Урал»
13.09.2021
В Челябинск прибыло два новых ЛиАЗа на газомоторном топливе
10.09.2021
В Миассе на следующей неделе на линию выйдут четыре новых троллейбуса
07.09.2021
Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021