Челябинские власти активно готовят новые экологичные автобусы к выходу на линию

В Челябинске по федеральному проекту «Чистый воздух» поступило тридцать автобусов на газомоторном топливе, в том числе двадцать ЛиАЗов и десять – марки «Волгабас».

Как сообщил сегодня, 20-го сентября, на аппаратном совещании в городской администрации заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, 15 единиц общественного транспорта пришло в столицу Южного Урала за минувшие выходные.

«Сейчас ведем приемку и усиленными темпами готовим автобусы к эксплуатации», - доложил Куляшов.

Напомним, на прошлой неделе новую технику оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он напомнил, что в общей сложности в 2021-м году Челябинск получит 157 автобусов в рамках программы «Чистый воздух».