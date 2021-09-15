Губернатор оценил первую партию автобусов, поступивших в Челябинск

В Челябинск поступила первая партия автобусов на газомоторном топливе, приобретенных в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Новую технику оценил губернатор Алексей Текслер.

В настоящий момент в город поступило 15 новых автобусов большого класса. Всего в этом году областной центр получит 157 автобусов в рамках программы «Чистый воздух», уточнил глава региона.

«Мы благодарны правительству РФ, министерству природы, что стали первым, пилотным регионом, который получил средства на обновление общественного транспорта по программе “Чистый воздух”», - подчеркнул глава региона.

Осматривая автобусы, глава региона отметил, что транспорт на газомоторном топливе в несколько раз экологичнее.

Алексей Текслер также пообщался с водителями нового общественного транспорта. По их словам, автобусы отличаются большим комфортом, на них удобно и приятно работать.

«В конце октября придут последние автобусы, поставка будет полностью закрыта, и жители смогут пользоваться новым, современным, экологичным, комфортным общественным транспортом», - рассказал губернатор.

Челябинская область в рамках транспортной реформы активно обновляет общественный транспорт в муниципалитетах. «За несколько лет планируем полностью обновить парк автобусов, - подчеркнул Алексей Текслер и поделился планами. - Небольшая доля частного транспорта останется, но уже со следующего года планируем и частников переводить на регулируемые маршруты, значит, будем выставлять требования к подвижному составу».

Напомним, Челябинская область в числе первых четырех субъектов получила федеральные средства рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученные два миллиарда 284 миллиона рублей направлены на обновление общественного транспорта. Из них 1,9 миллиарда рублей - на приобретение 150 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска, 370 миллионов рублей - на покупку 10 трамваев для Магнитогорска.

Новые автобусы на газомоторном топливе для Челябинска поставят две компании - «Яркамп» из Ярославля (110 единиц на компримированном природном газе, цена контракта – один миллиард 362 миллиона 540 тысяч 843 рубля) и «Волгабас групп» из Владимира (47 автобусов на сжиженном газе, цена – 466 миллионов).

«В настоящее время это одни из самых экологичных и комфортных автобусов на российском рынке. Они не только используют газомоторное топливо, но и в целом более удобные, чем предыдущие модели, имеют низкие полы, облегчая передвижение людям любых возрастов и возможностей здоровья», - сообщили в пресс-службе губернатора. Новые автобусы выйдут на самые востребованные пассажирами маршруты.