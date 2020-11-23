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Челябинские власти назвали нарушителей запрета на дискотеки

В Челябинске вновь выявили бары, клубы и рестораны, в которых проводили дискотеки и курили кальяны. И это вопреки введенных из-за эпидемии коронавируса санитарно-эпидемиологических мер. В числе нарушителей заведения JAGGER, «Шишка», «Галактика развлечений, «Шах и Мята». Об этом сегодня, 23 ноября, на аппаратном совещании доложил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

По словам Извекова, в выходные проверили 51 заведение, на 17 из них составили административные материалы. Он уточнил, что по-прежнему появляются кальянные зоны.

«С прошлой недели у нас в городе запрещены ночные дискотеки, - добавил Извеков. - Это главное нарушение, что мы обнаружили на этих выходных. Видимо, предприниматели не обратили внимания на эти документы».

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что в отношении нарушителей будут приниматься более строгие меры.

«Мы будем продолжать проверки с управлением ОМВД, управлением торговли и Роспотребнадзором. Материалы проверок будут направляться в суд. И самое основное требование, которое мы будем выдвигать, - это приостановка деятельности предприятия. Вопрос очень серьезный. Еще раз обращаемся к бизнесу с просьбой услышать нас и ограничить заведения в проведении мероприятий, указанных в распоряжении губернатора».