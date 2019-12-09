Челябинские власти недовольны работой подрядчика на мосту «Коксохим»

Челябинские власти недовольны подрядчиком, выигравшим контракт на проведение ремонтных работ на аварийном путепроводе в районе предприятия «Мечел-Кокс» Челябинского металлургического комбината (мост «Коксохим).

Сегодня, девятого декабря, на аппаратном совещании в городской мэрии начальник управления дорожного хозяйства Ринат Кучитаров доложил главе Челябинска Наталье Котовой, что работы на мосту (в настоящее время продолжается демонтаж пролетных строений) ведутся «в вялотекущем режиме».

«Будем встречаться с подрядчиком (контракт выиграла компания «Урал-Сервис-Групп» - прим.)», - сказал Ринат Кучитаров.

Наталья Котова сказала, что вопрос с подрядной организацией нужно решать в обязательном порядке.

«Я сама лично видела во время объезда, что работы на путепроводе ведутся в недостаточном объеме», - отметила градоначальница.

Письмо на имя руководства компании «Урал-Сервис-Групп» уже подготовлено.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», реконструкция многострадального моста должна началась в ноябре этого года (позднее даты, о которой Наталье Котовой сообщил уволившийся по собственному желанию Владимир Алейников). Закрыта знаковая дорожная магистраль была 29-го декабря 2018-го. Спустя три недели, 18-го января, для облегчения жизни горожан ЧелябГЭТ от остановки «Улица Монтажников» до моста «Коксохим» и от моста «Коксохим» до конечной «ЭСПЦ-6» запустил вагоны-челноки.

В августе этого года на встрече с профсоюзами Челябинской области глава региона Алексей Текслер пообещал горожанам, что привычное трамвайное движение в Металлургическом районе должно возобновиться в феврале 2020-го.