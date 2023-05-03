Челябинские власти рассказали о ходе ремонта трех крупных дорожных объектов

В Челябинске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт трех крупных объектов, где на время работ введено ограничение движения транспорта.

Как напоминают в городском комитете дорожного хозяйства, до десятого мая будут идти активные работы по замене пучинистого грунта под железнодорожным мостом на улице Рождественского. Параллельно ведется ремонт тротуаров. Несмотря на то, что основные работы приходятся на ночное время, по утрам в часы пик возникают затруднения в движении транспорта.

На путепроводе на пересечении Копейского шоссе, улицы Гагарина, автодороги Меридиан и улицы Рождественского в ночное время выполняются работы по замене асфальтобетонного покрытия.

Также осуществляется ремонт на проспекте Ленина – от Героев Танкограда до Линейной. Здесь ведутся работы по устройству дорожной одежды, тротуаров с южной стороны, обустройству ливневой канализации.

Власти просят челябинцев внимательно выбирать маршруты движения с учетом введенных ограничений и отнестись к временным трудностям с пониманием.