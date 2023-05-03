03.05.2023
Челябинские власти рассказали о ходе ремонта трех крупных дорожных объектов
03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
Житель Миасса задержан за ложное сообщение об угрозе жилому дому
03.05.2023
Юные челябинцы стали победителями международного турнира по инклюзивному чирлидингу
03.05.2023
В Челябинске скоро откроется удивительный «дом» мотоциклов
03.05.2023
Солисты челябинской оперы пополнят свой репертуар новыми партиями
Челябинские власти рассказали о ходе ремонта трех крупных дорожных объектов
02.05.2023
Челябинская область, благодаря опережающему финансированию, поставит дорожный рекорд
18.04.2023
В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254
10.04.2023
С 10 апреля на пять месяцев ограничат движение по М-5 в Челябинской области
05.04.2023
Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023