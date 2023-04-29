29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
29.04.2023
В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
29.04.2023
В скверах Центрального района Челябинска запустили «сухие» фонтаны
29.04.2023
Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня
29.04.2023
На Кировке откроется выставка «Урал - опорный край державы»
29.04.2023
Кардио на выживание
В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
24.04.2023
В Челябинске начался ремонт путепровода по Свердловскому тракту
07.03.2023
В Челябинске по нацпроекту отремонтируют четыре путепровода
09.11.2022
В Челябинске отремонтировали путепровод на Троицком тракте
01.07.2022
Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует второго июля
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023