В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц

В Челябинске в ночь с 29-го на 30-е апреля начинается ремонт путепровода на пересечении Копейского шоссе, Гагарина, автодороги Меридиан и Рождественского.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 20 июня текущего года исполнителю предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком.

В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта.

Автовладельцев просят обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним также, что на улице Рождественского на участке под железнодорожными мостами сохраняются ограничения движения транспорта ввиду проводимого ремонта дороги.

Основные работы, которые препятствуют движению, проводятся в ночное время. Затем подрядчик укладывает нижний слой асфальта, после остывания которого движение открывается. Работы на этом участке будут вестись в таком режиме до десятого мая.

В администрации Челябинска обратили внимание автомобилистов на то, что укладываемый в эти дни асфальт не является финишным: предстоит уложить еще два слоя покрытия, и верхний слой будет уложен уже по всей протяженности улицы, чтобы минимизировать стыки.