В Челябинске стартует капремонт проспекта Ленина

В Челябинске завтра, 11 апреля, стартует первый этап работ по капитальному ремонту проспекта Ленина - участка от улицы Героев Танкограда до Линейной.

В связи с дорожными работами будет частично ограничено движение автотранспорта по крайней правой полосе от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного по направлению в сторону Чурилово. Об этом сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства.

Исполнителю контракта за два года предстоит - в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - построить сети ливневой канализации и наружного освещения, обустроить тротуары и газоны, заменить покрытие проезжей части.

«На данном участке проспекта появятся два островка безопасности, подъездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и недостающие остановочные комплексы. Кроме того, в рамках контракта будет отремонтировано разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ», - рассказали в КДХ Челябинска.

Городские власти просят автовладельцев учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, участок проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Линейной в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона 155 тысяч рублей.

Строительная длина участка составляет один километр 478 с половиной метров.

Все работы необходимо выполнить до 20 октября 2024 года.