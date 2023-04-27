27.04.2023
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
27.04.2023
На перекрестке проспекта Ленина и Артиллерийской в Челябинске вырастет современный ЖК
27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
27.04.2023
По факту жестокого избиения пенсионерки в Челябинске возбуждено уголовное дело
27.04.2023
Аукцион по продаже земли на Пушкина в Челябинске признан несостоявшимся, участок сдадут в аренду
27.04.2023
Пляжи, скверы и зеленые зоны Ленинского района Челябинска защитят от клещей
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023