В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов

В Челябинске временно изменят маршруты движения троллейбус десятого маршрута и автобус №123.

Движение от Копейского шоссе до проспекта Ленина будет ограничено с 22 часов пятницы, 28 апреля, по девятое мая включительно в связи с ремонтом улицы Рождественского.

Троллейбус №10 направлен будет следовать по маршруту «ЧКПЗ - Копейское шоссе - Гагарина - Новороссийская - Солнечный берег».

Автобус №123 будет направлен по маршруту «Автовокзал - Копейское шоссе - Игуменка - Дзержинского - Разина - Свободы - проспект Ленина - Парк Гагарина», сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Челябинцам предлагают пользоваться пересадкой на трамваи №18 и №22 на остановке «Харлова», на автобусы №1, №2 и №4, на троллейбусы №16, №19 на остановке «Детский мир».

Для экономии средств горожанам рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.