Челябинские власти заявили об отсутствии «чудовищных нарушений» при озеленении Академика Макеева

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров ответил на критику общественников из движения «ЭКО-Стандарт» по поводу «чудовищных нарушений при высадке деревьев на Комсомольском проспекте».

Напомним, 25-го октября челябинские экоактивисты заявили, что деревья на новом участке дороги по Комсомольскому проспекту будут расти из бетона. Озеленение прилегающей к проезжей части территории между улицами Татищева и Макеева общественники назвали технологичным. Позднее, в этот же день, представители «ЭКО-Стандарта» разослали в СМИ уточняющую информацию: оказывается, заявляя о нарушениях в озеленении, они имели в виду высадку деревьев на участке улицы Академика Макеева от Комсомольского проспекта до 250-летия Челябинска (при этом активисты пояснили, что предоставленные журналистам фото и видео растений сделаны напротив домов №24 и №28 на Академика Макеева).

Агентство «Урал-пресс-информ» направило информацию «ЭКО-Стандарта» в администрацию Челябинска с целью получения ответа на вопрос, действительно ли имеют место нарушения и действительно ли они настолько чудовищны, как заявили общественники.

В КДХ (ответ пришел за подписью его председателя Рината Кучитарова) пояснили, что в статье общественного объединения «ЭКО-Стандарт» представлены фото- и видеоматериалы, а также схема участка улицы Академика Макеева от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Евгения Родионова.

Как следует из официального ответа Рината Кучитарова, 23 марта текущего года комитет дорожного хозяйства заключил муниципальный контракт с ООО «Урал-Сервис-Групп» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство улицы Академика Макеева на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Героя России Евгения Родионова» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Строительство улицы Академика Макеева (в том числе мероприятия по озеленению) выполняется в полном соответствии с проектной документацией и результатами инженерных изысканий, получившими положительное заключение государственной экспертизы Челябинской области. Кураторы комитета дорожного хозяйства и специалисты ФБУ «РосСтройКонтроль» регулярно осуществляют контроль выполнения работ по улице Академика Макеева», - заявили в КДХ Челябинска.

По словам Рината Кучитарова, при разработке проектной документации до начала строительно-монтажных работ, проектировщик провел инженерно-геологические изыскания, по результатам которых установлено, что существующий насыпной грунт глубиной до 50-ти сантиметров по улице Академика Макеева представлен механической смесью почвы, суглинка с включением щебня и дресвы.

«В связи с вышеизложенным, а также для исключения затягивания сроков по высадке зеленых насаждений подрядчиком применялись электроинструменты в виде перфораторов и отбойных молотков с целью подготовки лунок для посадки деревьев. В ходе посадки деревьев в каждую выкопанную лунку вносились плодородный слой земли (чернозем) и минеральные удобрения. Подрядчик предоставил паспорта качества на используемые чернозем и минеральные удобрения», - подчеркнули в городском комитете дорожного хозяйства.

Также в КДХ рассказали, что проектной документацией предусмотрена высадка саженцев деревьев пород «липа» и «яблоня» в количестве 193 штук высотой полтора-два метра.

Комитет принял решение о высадке более качественных деревьев данных пород высотой два с половиной-три метра возрастом восемь-десять лет, что соответствует требованиям ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия».

«Размеры комов при посадке деревьев по улице Академика Макеева определены при помощи поверенных измерительных приборов и соответствуют требованиям постановления главы Челябинска от 02.12.2004 № 2200-п «Об утверждении Инструкции по созданию и содержанию зеленых насаждений в городе Челябинске». Аналогичный опыт высадки деревьев на участке улицы Академика Макеева от 250-летия Челябинска до проспекта Героя России Родионова и на участке проспекта Героя России Родионова от Татищева до Академика Макеева, примененный в предыдущие годы, показывает: отмирание деревьев не наблюдается», - подчеркнули в комитете дорожного хозяйства города.

На момент подготовки ответа (31-е октября) подрядная организация в адрес КДХ исполнительную документацию на выполненные работы по озеленению улицы Академика Макеева еще не предоставила, в связи с чем данные работы не были приняты и оплачены.