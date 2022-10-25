Общественники заявили о чудовищных нарушениях при высадке деревьев на Комсомольском проспекте

Челябинские экоактивисты заявили, что деревья на новом участке дороги по Комсомольскому проспекту будут расти из бетона.

Озеленение прилегающей к проезжей части территории между улицами Татищева и Макеева общественники назвали технологичным.

«Такого озеленения мы еще не видели, и, если так происходит всегда, то теперь понятно, почему в городе деревья погибают после высадки. Ширина кома саженцев составила от 20 до 50 сантиметров, что недопустимо для таких деревьев. При этом ямы бурились буквально отбойным молотком и деревья просто вколачивали в бетон, присыпая сверху землей. Это при условии, что слой плодородной земли составляет всего 20 сантиметров», - возмутились представители движения «Эко-Стандарт».

Общественники считают, что чиновники управления дорожного хозяйства Челябинска, контролировавшие высадку (работы, по данным «Эко-Стандарта», проводила подрядная организация УДХ), ввели в заблуждение руководство города, отчитавшись о благополучном завершении работ по строительству дороги, тогда как в действительности федеральный проект «Стимул» в части озеленения был реализован здесь не должным образом.

Напомним, в понедельник, 24 октября, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов доложил мэру Наталье Котовой, что работы на объекте завершены и на вышеназванном участке улицы Макеева будет запущено рабочее движение.

Экоактивисты заявили также, что требуют у администрации Челябинска не принимать работы по озеленению и заставить подрядную организацию высадить пригодный посадочный материал в нормальный грунт.

Кроме того, в своем письме, разосланном в СМИ, сообщают о своей просьбе, адресованной силовикам: проверить работу подрядчика на предмет соответствия условиям контракт и оценить действия представителей управления дорожного хозяйства, которые, по мнению самих экоактивистов, допустили халатность.

Помимо этого, общественники взывают к депутатам городской думы Челябинска и мэру Наталье Котовой с просьбой рассмотреть возможность передачи полномочий по озеленению от управления дорожного хозяйства к управлению экологии либо ввести в администрации ставки экспертов, которые смогут грамотно вести приемку выполненных работ.

Отметим, подрядная организация, которая отвечает за участок Комсомольского проспекта между Татищева и Макеева, - ООО ДСК «Южный Урал». Озеленение данного участка предусматривало высадку 172 новых деревьев.

Агентство «Урал-пресс-информ» отправило запрос на имя Андрея Ксензова с просьбой прокомментировать обвинения общественников и озвучить официальную точку зрения челябинских властей по сложившейся ситуации.

P.S. Уже после выхода публикации представители движения «Эко-Стандарт» прислали следующее уточнение:

«Участок Комсомольского проспекта, о котором идет речь на видео и фото (съемка происходила 24 октября напротив домов №24 и №28 на Академика Макеева), - от Академика Макеева до 250-летия Челябинска, но в текстах администрации они идут как один проект (Татищева – Комсомольский проспект - Макеева- 250-летия Челябинска). Мы говорим о конкретном отрезке на Академика Макеева, так как на других работы закончены, и пока установить, так же халатно там проходила высадка или нет, невозможно. То же самое касается подрядчиков КДХ (на разных отрезках могут быть разные подрядчики)».