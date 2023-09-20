Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами

Врачи детской городской клинической больницы №8 Челябинска спасли малыша с гигантскими внутренними органами. «Кенгуру» помогает мальчику быстрее выздоравливать.

Как рассказали в больницу, ребенок родился доношенным, но с очень маленьким весом, всего 1,9 килограмма. В первые сутки жизни попал в отделение реанимации новорожденных ДГКБ №8. У маленького Саши живот округлился до аномальных размеров, а кожа была ярко-желтого оттенка.

Почти все внутренние органы у него были поражены, а сам ребёнок находился в шоковом состоянии, без сознания.

«В организме были найдены бактериальная, грибковая и вирусная инфекции. Виной всему стал ослабленный иммунитет матери», - пояснили в ДГКБ №8.

Маленького Сашу спасали специалисты из разных отделений - неврологи, кардиологи и инфекционисты вместе с сотрудниками отделения реанимации новорождённых и недоношенных детей.

В настоящий момент состояние Саши стабилизировалось. Его родители регулярно посещают сеансы «Кенгуру», которые помогают малышу выздоравливать быстрее.

Уникальная технология «Кенгуру» применяется в ДГКБ №8 уже более 10 лет – она заключается в телесном контакте по принципу "кожа-к-коже". Находящиеся в отделении реанимации новорожденных и недоношенных детей располагают на груди у своих родителей.

«Когда ребёнок укладывается на грудь к маме включаются физиологические защитные рефлексы. Ребенок чувствует запах мамы, запах молока. Более того, мама - это самая лучшая грелка, назовём это так. Между ними укрепляется ментальная связь», - рассказал Андрей Аверин, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей.

Данный метод имеет огромное количество положительных эффектов, которые влияют не только на здоровье ребёнка, но и самочувствие родителя. «У некоторых мам после сеанса увеличивается и стабилизируется уровень лактации. У ребенка в норму приходит частота сердцебиения, уровень температуры тела, а некоторые наши маленькие пациенты наконец начинают прибавлять в весе», - отметила Ксения Король, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных и недоношенных детей.