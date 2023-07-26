Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени

В 2023 году врачи Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) выполнили шесть трансплантаций печени, сообщает минздрав региона.

В Челябинской области трансплантации печени выполняется только в одной клинике региона – ЧОКБ. С 2015 года выполнено более 20 операций, и их количество постепенно увеличивается.

Только в этом году выполнено шесть трансплантаций печени. Уже есть опыт трансплантации печени при фульминантной печеночной недостаточности, паразитарном поражении печени, то есть при наиболее тяжёлых заболеваниях печени, требующих трансплантации.

«Трансплантация печени должна быть рассмотрена в качестве метода лечения для пациентов с выявленными осложнениями цирроза печени (асцит, кровотечение из варикозных вен верхних отделов ЖКТ, печеночная энцефалопатия), либо при выраженной печеночно-клеточной недостаточности, – рассказывает Александр Полторак, руководитель центра трансплантологии ЧОКБ, главный трансплантолог Министерства здравоохранения Челябинской области. – Операция ортотопической трансплантации печени является общепризнанным золотым стандартом лечения терминальной стадии хронической печеночной недостаточности, существенно улучшающим прогноз и качество жизни».

Суть операции заключается в замене пораженного нежизнеспособного органа пациента донорским органом.

На основании комплексного обследования врачи выбирают наиболее оптимальную тактику лечения заболевания, и, если принимается решение о необходимости выполнения трансплантации печени, пациент включается в лист ожидания, ему даются рекомендации по лечению и образу жизни в период ожидания операции.

«Операция трансплантации печени совершенно безболезненна для пациента, - уточняет эксперт. – Несмотря на то, что сама операция может длиться много часов, пациент не ощущает ни боли, ни дискомфорта, поскольку он спит, находясь под действием комбинации лекарственных препаратов. После пробуждения в течение нескольких дней он находится в отделении реанимации и, как только позволит его состояние, переводится в отделение, где будет находиться еще две-три недели».

По его словам, в течение раннего послеоперационного периода пациент под наблюдением врачей восстанавливается, проходит необходимые обследования, позволяющие оценить функцию трансплантата и предупредить возможные послеоперационные осложнения. В этот же период проводится подбор иммуносупрессивной терапии, благодаря которой продолжительность жизни реципиентов печеночного трансплантата сопоставима с таковой в общей популяции.