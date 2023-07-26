26.07.2023
Восьмое чудо появилось в семье Беловых из Челябинской области
26.07.2023
Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени
25.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля (18+)
25.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию
25.07.2023
Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта
25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени
22.07.2023
В ДТП с лесовозом под Кыштымом пострадали шесть человек - свердловские спортсмены
20.07.2023
В Челябинской области 590 новорожденных попали в группу риска после скрининга
04.07.2023
В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами
02.07.2023
В Челябинске столкнулись КамАЗ и микроавтобус, пострадали девять человек
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023