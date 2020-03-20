Челябинские ЗАГсы ограничили число гостей брачующихся

В Челябинске введены ограничительные меры при торжественной регистрации брака в районных ЗАГСах.

Жителям города, вступающим в брак, рекомендовано сократить число гостей до 50-ти человек.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, данная мера призвана сократить распространение вирусных заболеваний.

Напомним, в Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера с 19 марта и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности.

Роспотребнадзор посоветовал лицам «серебряного» возраста (старше 60 лет), находящимся в группе риска из-за возможного распространения коронавируса, как можно реже посещать места массового скопления людей, в том числе торговые центры, магазины, банки и другие. Лучше не пользоваться общественным транспортом в часы пиковых нагрузок.

Осторожнее нужно им быть и при посещении праздничных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев и других торжеств. Сейчас лучше поберечься. При заражении вирусной инфекцией у пожилых более вероятны осложнения в виде пневмоний.