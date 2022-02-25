Челябинский аэропорт передумал отменять рейсы в Сочи

Аэропорт Челябинска восстановил отменённые рейсы в Сочи на 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

«Внимание! 25 февраля 2022 года, рейсы №4 222 Сочи-Челябинск, №4 221 Челябинск-Сочи восстановлены», - отмечается в сообщении.

Ранее в аэропорту имени Курчатова предупредили о приостановке работы аэропортов в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Воронеже и Симферополе «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Рейсы на данные направления отменены до второго марта.