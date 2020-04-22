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Челябинский лицей №31 снова вошел в тройку лучших школ страны

Общество
Сегодня, 10:34

Челябинский физико-математический лицей №31 в очередной раз вошел в тройку лучших школ страны, повторив результат прошлого года.

Заняв третье место в РФ, 31-й лицей, как и в 2019-м году, уступил лишь столичным школам: специализированному учебно-научному центру МГУ - школе-интернату имени Колмогорова и лицею "Вторая школа".

"Поздравляем учителей и выпускников с выдающимся результатом! Желаем нынешним лицеистам суметь удержать высокую планку, доказав, что они ничем не хуже выпускников прошлых лет, способны также упорно трудиться и добиваться выдающихся результатов!" - такое напутствие юным светлым умам Челябинска появилось на сайте 31-го лицея.

Также в список ста сильнейших средних общеобразовательных учреждений России по конкурентоспособности выпускников в 2020 году вошли лицей №39 Озерска, он занял 57-е место, лицей №97 Челябинска - у него 75-е место рейтинга агентства RAEX, которое ежегодно отслеживает статистику поступлений выпускников школ в сильнейшие вузы страны.

Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей - на предпоследней, 99-й строчке.

Как отмечают в пресс-службе челябинской мэрии, в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников нынче вошли образовательные учреждения из 26-ти регионов страны (в прошлом году - из 24-х регионов).

Ровна половина школ из списка этого года (50) находятся в московском регионе, девять - в Санкт-Петербурге, пять - в республике Татарстан, по четыре - в Новосибирской и Челябинской областях. Свердловская и Томская области, а также республика Саха представлены в рейтинге тремя школами.

 

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Теги
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