Челябинский парк Гагарина вошел в ТОП-10 самых лучших парков России для осенних прогулок

Российский сервис бронирования жилья и отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы узнать лучшие парки в России для осенних прогулок. В ТОП-10 вошел челябинский парк Гагарина.

Большинство туристов отдали свой голос за Ливадийский парк в Ялте, он набрал 33% голосов. Второе место занял Курортный парк в Кисловодске, за него проголосовало 18% пользователей социальных сетей. «Бронзу» отдали природному парку «Куршская коса» в Калининградской области, он получил 16% голосов. Челябинский парк им. Ю. А. Гагарина занял почетное 9 место.

Ранее власти Челябинска проводили электронный опрос жителей, чтобы сформулировать концепцию развития парка Гагарина. Именно там чаще всего горожане с удовольствием проводят выходные. Опрос закончился 9 сентября, теперь администрации парка предстоит разобрать мнения местных жителей для определения перспектив парка.