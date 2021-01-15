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Челябинский врач написала стихи о работе в «красной» зоне

Челябинский хирург-онколог Екатерина Урашкина сняла видео, в котором в стихах рассказала о тяжелой работе врачей «красной» зоны. Стихотворение написала сама девушка. Ролик она опубликовала на своей странице в Инстаграме с подписью «Один взгляд на ковид-госпиталь изнутри».

«Я каждый день в лицо старухе той смотрела,

Которая косу держала на плече, пыталась души забирать.

Не преуспела, мы крепко их держали, на ключе», - рассказывает в стихах о своем опыте врач.

Сейчас Екатерина Урашкина работает в ГКБ №1. Она лечит больных онкологией, у которых подтвердился коронавирус.

Видео хирурга в социальной сети набирает обороты. «До мурашек, какая ты сильная, и вы все молодцы!», «Очень трогательно», «Очень красиво и душевно», «Трогательные слова до слез!» - пишут челябинцы в комментариях под видео. Задевает оно действительно до слез, одновременно преисполняя гордостью за врачей, работающих в такое непростое время.