Челябинский врач написала стихи о работе в «красной» зоне

Челябинский хирург-онколог Екатерина Урашкина сняла видео, в котором в стихах рассказала о тяжелой работе врачей «красной» зоны. Стихотворение написала сама девушка. Ролик она опубликовала на своей странице в Инстаграме с подписью «Один взгляд на ковид-госпиталь изнутри».
«Я каждый день в лицо старухе той смотрела,
Которая косу держала на плече, пыталась души забирать.
Не преуспела, мы крепко их держали, на ключе», - рассказывает в стихах о своем опыте врач.
Сейчас Екатерина Урашкина работает в ГКБ №1. Она лечит больных онкологией, у которых подтвердился коронавирус.
Видео хирурга в социальной сети набирает обороты. «До мурашек, какая ты сильная, и вы все молодцы!», «Очень трогательно», «Очень красиво и душевно», «Трогательные слова до слез!» - пишут челябинцы в комментариях под видео. Задевает оно действительно до слез, одновременно преисполняя гордостью за врачей, работающих в такое непростое время.