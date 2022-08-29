29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
29.08.2022
В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным
29.08.2022
Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
04.08.2022
«В зоопарке Челябинска отрывается новая экспозиция – «Соболиный ряд»
06.07.2022
Счастливая семья: папа-рысь Персей воссоединился с супругой Полинкой и малышом на радость всем
30.06.2022
Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов
30.06.2022
Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022