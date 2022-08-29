Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы, которой не стало 27-го августа. Косолапая любимица сотрудников учреждения и его многочисленных друзей умерла во сне – тихо и мирно, причиной ее ухода из жизни стал почтенный возраст.

«И вроде бы ничего с этим не поделаешь, такова жизнь, но легче от этого не становится. Алиса попала к нам в зоопарк в 1996 году, после того, как цирковые хозяева «нечаянно» забыли клетку со своей возрастной медвежьей артисткой на одной из челябинских железнодорожных станций. Без еды и воды. Свою «пенсию» Алиса получила в нашем Челябинском зоопарке. А помимо пенсии - еще и удачные семейные отношения с гималайским медведем Харитоном (пять рожденных медвежат – это вам не шуточки). 26 лет пролетели, как один миг, к сожалению. Но осталось огромное количество солнечных воспоминаний: как Алиса просыпалась по весне, большая лохмато-соломенная медведица, и лениво поводила носом по ветру. Как она изысканно кушала козье молоко, ухлюпываясь иногда им до самых ушей. Как аккуратно брала губами ягоды из рук сотрудников. Как ловко выдавала Харитону оплеухи за малейшие проступки. Мы очень грустим, но грусть эта светлая. Никто не вечен, к сожалению. А Алиса прожила с нами прекрасную жизнь. В добрый путь, наша девочка. Мы очень тебя любим и уже очень сильно по тебе скучаем», - такой пост, очень трогательный и грустный, посвятили сотрудники зоопарке своей дорогой Алисе.

Друзья учреждения скорбят вместе с его коллективом. В сообществах Челябинского зоопарка все больше и больше комментариев – всем очень грустно оттого, что жизнь Алисы закончилась: видно, что обаятельную медведицу любили многие люди. Также южноуральцы интересуются, не возьмет ли себе зоопарк медвежонка с Банного, опасаясь, что маленького косолапого зверя могут убить при отлове, которым в настоящее время занимается минэкологии Башкирии.