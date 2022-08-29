Отловом медведя, замеченного под Магнитогорском, займется минэкологии Башкирии

Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан займется отловом медвежонка, замеченного на базах отдыха на озере Банное (Магнитогорский городской округ, Челябинская область) и в курортной зоне озера Якты-Куль (Банное, Башкортостан).

«Дикое животное представляет опасность, - предупредил глава администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан Ильдар Нафиков на своей странице в соцсетях. - Всех жителей курортной зоны и гостей прошу проявить максимальную осторожность и позвонить по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района в случае обнаружения медведя».

По словам главы, в настоящее время специалистами министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан на месте занимаются отловом животного.

В минэкологии Челябинской области ответили агентству, что этот вопрос не относится к их полномочиям. В минэкологии Башкортостана пока не прокомментировали ситуацию. Мы их попросили также рассказать, что будет с медведем после его отлова.

Южноуральцы, которые узнали про заплутавшего медвежонка (впервые информация появилась в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск»), разделились на два лагеря – одни считают, что нужно срочно спасать медведя от людей, другие – надо спасать людей от хищника.

«Сегодня мы своими глазами видели (в оцепенении) как он забежал на “Родину” и метался возле песочницы с детьми. Мужчина (скорее всего отец деток) защитил их собой - отпугнув зверя. У меня в эти минуты - на расстоянии вытянутой руки до животного - вся жизнь перед глазами пронеслась. Сезон Банного для меня закончен», - написала Елена. Отдыхающих нужно срочно оградить от встреч с диким животным.

А другие жители Магнитогорска просят губернатора Челябинской области Алексея Текслера спасти маленького медвежонка, которого, по их мнению, могут просто пристрелить.