Челябинское архитектурное бюро признано победителем всероссийского конкурса

Челябинское архитектурное бюро Escher победило во всероссийском конкурсе, участники которого разрабатывали типовые проекты жилых домов и социально-культурных объектов с деревянными несущими конструкциями.

Челябинский проект признан лучшим в номинации «Малоэтажные многоквартирные (до четырех этажей) жилые дома с использованием деревянных несущих строительных конструкций».

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию южноуральской столицы, в общей сложности на конкурс поступило 157 заявок со всей России (в разных номинациях).

В числе претендентов на победу были и четыре уральских города, включая Челябинск с двумя заявками. Екатеринбург отправил на конкурс восемь заявок, Оренбург и Пермь – по три.

Конкурс совместно организовали ДОМ.РФ, минстрой и минпромторг России - при поддержке Ассоциации деревянного домостроения.

Как отмечают в управлении архитектуры Челябинска, конкурс поможет найти новые подходы в создании жилья из дерева, внедрить лучшие практики в существующую застройку.

В начале 2022 года минстрой составит реестр из проектов-победителей, прошедших госэкспертизу и готовых к реализации. Проекты будут доступны для свободного использования всеми желающими